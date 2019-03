Francois Hollande: "Los franceses han elegido el cambio"

El socialista François Hollande declaró este domingo que "los franceses han elegido el cambio" al darle la victoria sobre el conservador Nicolas Sarkozy en los comicios presidenciales celebrados en Francia.



"Los franceses en este 6 de mayo han elegido el cambio al elegirme presidente de la República. Mido el honor que he recibido y la tarea que me espera", señaló el socialista ante sus seguidores.



"Para mi es un orgullo el volver a dar confianza". Con esta frase Hollande quiso agardecer el apoyo a todos aquellos que le han dado su voto este domingo provocando el "cambio" en Francia.



"Comparto la emoción pero debe ser la del orgullo, dignidad y responsalbilidad. El cambio comienza ahora y debe estar a la altura de Francia".



Entre sus prioridades reconoció que estará la de impulsar una "reorientación de Europa hacia el empleo, el futuro y el crecimiento".



"Hoy mismo, (como) responsable del futuro de nuestro de país, me digo que Europa nos mira", añadió antes de agregar: "estoy seguro de que en ciertos países ha sido un alivio, una esperanza, que la austeridad no podía seguir siendo una fatalidad".



El ganador de las elecciones según los sondeos, aún no confirmados por los resultados oficiales pero admitidos por el propio Sarkozy, afirmó que respeta las convicciones de todos los franceses y que será "el presidente de todos".



"Esta noche solo hay una Francia, una sola nación reunida en un mismo destino", declaró Hollande ante los miles de simpatizantes reunidos en una plaza de esa localidad de Corrèze de la que fue alcalde.



Y admitió que "la reducción del déficit, la preservación de nuestro modelo social para garantizar a todos el mismo acceso a los servicios públicos y la igualdad entre territorios" serán las prioridades de su mandato.



Añadió a estas la educación y el medio ambiente y anunció que la juventud estará entre las principales tareas de las que se ocupará durante su mandato. "Cada decisión se hará sobre estos dos criterios: ¿es justo, es para la juventud?", afirmó Hollande.