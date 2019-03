Vítores y bailes reciben en Qunu el féretro de Nelson Mandela

Después de tres jornadas de velatorio, desde el pasado miércoles, los restos mortales de Nelson Mandela han llegado en avión desde Pretoria hasta Qunu, en el sureste del país, la localidad donde creció y será enterrado. Allí fueron recibidos por cientos de personas. El cortejo fúnebre, saludado por miles de habitantes durante el trayecto desde el cercano aeropuerto de Mthatha, llegó escoltado por un numeroso convoy de las fuerzas de seguridad.

El baile y los cánticos de agradecimiento a Mandela cesaron de golpe para transformarse en vítores cuando el féretro, escoltado por efectivos motorizados de la Policía Militar, tanquetas del Ejército y dos helicópteros, pasó por delante de quienes esperaban a su héroe a la entrada de Qunu. La furgoneta negra que llevaba al féretro de Mandela envuelto en una bandera sudafricana se dirigió después con todo el séquito a la casa del expresidente en la localidad.

Vecinos de Qunu y los pueblos de alrededor, así como visitantes llegados desde todos los puntos de Sudáfrica, agitaron banderas de Sudáfrica y del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) que lideró Mandela. Una larga fila de vehículos civiles también escoltados por las fuerzas de seguridad cerraron el convoy en el que viajaban los restos del antiguo líder "antiapartheid".

"Ha pasado demasiado rápido, casi no lo hemos podido ver, pero ya está descansando en casa", dijo una señora que no quiso perderse el regreso de Mandela al pueblo de su infancia, donde el expresidente pidió ser enterrado. Unas 4.000 personas, entre ellas una veintena de mandatarios internacionales y dignatarios como el Príncipe de Gales, asistirán este domingo en Qunu al funeral de Estado del ex presidente sudafricano.

Homenaje del Congresi Nacional Africano

Antes del vuelo hacia Qunu, miembros del Congreso Nacional Africano (CNA) han despedido de forma solemne de su antiguo líder en la base militar aérea de Waterkloof, próxima a Pretoria. El féretro del expresidente de Sudáfrica fue envuelto en ese momento en los colores del partido que lideró. "Nos gustaría agradecer a la familia que nos hayan dado la oportunidad de decir adiós", dijo que el tesorero del CNA, Zweli Mkhize, antes de que los presentes entonaran una canción de despedida.

En la primera fila de la ceremonia, se encontraba presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, flanqueado por la viuda de Mandela, Graça Machel, y por su exesposa Winnie Madikizela-Mandela. El expresidente sudafricano Thabo Mbeki, el presidente adjunto del CNA, Cyril Ramaphosa; la presidenta del CNA, Baleka Mbete, y ministros y otros cargos en el partido gobernante acudieron a la base militar para despedir a Mandela. Los miembros del CNA, muchos vestidos con los colores del partido, cantaron y bailaron en el hangar antes de la ceremonia de entrega del ataúd.

Durante el acto, el presidente Zuma definió a Mandela como "hombre de acción". "Muchas cosas se han dicho sobre Madiba porque él hizo muchas cosas. Él se distinguió muchas veces de muchas maneras", dijo el jefe de Estado. Zuma señaló que Mandela "mezcló dos cosas que no son fáciles de combinar: la teoría y la práctica. Lo hizo en muchas ocasiones", pero por encima de todo, subrayó, fue "un hombre de acción".

Mandla Mandela, el nieto mayor del fallecido expresidente sudafricano, aseguró a los miembros del CNA que "el futuro de este país es brillante". "Durante los últimos tres días me he sentado junto a mi abuelo mientras estaba en la capilla ardiente (en la sede del Gobierno en Pretoria)", recordó. "He sido testigo -añadió- de su ejército, de su gente, de la gente corrientes...Y puedo asegurar al CNA que el futuro de este país parece brillante". "Todavía hay un largo camino que recorrer y nos encontraremos de nuevo en el día de la libertad", aseguró el nieto.

Mandla Mandela también recitó el nombre que su abuelo recibía en su clan, en un saludo propio de la realeza thembu del clan xhosa -al que Mandela pertenecía- a su ataúd: "¡Aaah! Dalibhunga", repitió por tres veces. El nieto, que intervino tras varios dirigentes del partido, recordó que su abuelo deja atrás tres hijos, 18 nietos y 12 bisnietos. Mandla repasó también todos los hitos políticos que convirtieron a su abuelo en héroe nacional. Destacó "su intelecto político y su incansable compromiso para hacer del mundo un lugar mejor", algo que continuó haciendo incluso tras su retirada de la vida política.

El poema favorito de Mandela, 'Invictus', se imprimió en el programa de la ceremonia. La base aérea se llenó de flores para la ocasión y un enorme paracaídas cubrió el techo del espacio donde se desarrolló la ceremonia. Nelson Mandela falleció el pasado 5 de diciembre a los 95 años rodeado de su familia en su vivienda de Johannesburgo.