La familia de la joven expulsada de Francia: "No pertenecemos a este lugar, tenemos miedo"

La familia Dibrani ha regresado en mitad de la noche a su nueva e improvisada casa en Kosovo después de que la madre recibiera el alta tras pasar unas horas en un centro de salud por una agresión en plena calle.

Avni Zahiti, el portavoz de la policía informó de que la familia Dibrani coincidió con otra familia gitana mientras caminaba por Mitrovica y después de un breve discusión, sufrieron una agresión física.

La propia Leonarda lo explicaba así: "Nos fuimos de compras y un hombre se acercó para golpear a mi madre. Él la abofeteó y luego quiso pegar a mis hermanos. Nosotros no tenemos libertad aquí. Queremos regresar a Francia"

A pesar de las muestras de solidaridad e indignación, los sondeos indican que la mayoría de los franceses apoyan esta polémica decisión y respaldan la política de mano dura que está ejerciendo el gobierno de Hollande contra la inmigración.

"Queremos que Francia nos permita volver con mi marido y toda la familia. Seríamos muy felices si esto sucediese porque no pertenecemos a este lugar. No sabemos lo que está pasando. Tenemos miedo y no podemos dormir por las noches", dijo Dzemila Dibrani, madre de Leonarda.