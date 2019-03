Europa no negociará con los hijos de Gadafi

La Unión Europea (UE) insistió en que el régimen de Muamar al Gadafi debe dejar el poder en Libia y aseguró que no tiene intención de mantener contactos con los hijos del líder, que estarían proponiendo hacerse cargo de una posible transición.



"La postura europea es clara. El régimen de Gadafi debe terminar y la voluntad del pueblo ser respetada con una transición hacia la democracia", aseguró en una rueda de prensa Michael Mann, portavoz de la Alta Representante, Catherine Ashton.



Mann recordó que la UE ha decidido no mantener contacto alguno con el régimen de Trípoli y que esa posición se mantiene. "Yo creo que los hijos de Gadafi están dentro del régimen", dejó claro el portavoz, excluyéndoles como interlocutores.



Según aseguró el diario The New York Times, al menos uno de los hijos de Gadafi, Saif al Islam, está dispuesto a conducir una transición hacia la democracia si su padre abandona el poder.



El portavoz de la jefa de la diplomacia europea no quiso especular sobre hipotéticos escenarios, pero insistió en que para Bruselas el régimen libio ha perdido toda legitimidad y debe dejar el poder.



Mientras tanto, Mann confirmó que algunos gobiernos europeos como el griego sí están manteniendo contactos con emisarios de Gadafi, algo que a su juicio no contradice la posición fijada a escala comunitaria.



La UE, por su parte, ha enviado una nueva misión a Libia, que se entrevistará en Bengasi con representantes de la oposición y de la sociedad civil para seguir recabando información de la situación sobre el terreno.



Entre otros, los enviados europeos se reunirán con miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT), al que varios países han declarado como único interlocutor político libio.

Los Veintisiete, sin embargo, siguen considerándolo como un interlocutor más y no tienen intención de revisar esa postura por ahora, según dijo el portavoz.