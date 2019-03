Europa da la bienvenida a Papademos, nuevo primer ministro griego

La canciller alemana, Angela Merkel, envió este viernes un telegrama de felicitación al nuevo primer ministro griego, Lucas Papademos, en quien, según dijo, la eurozona deposita grandes esperanzas.

"Usted asume su cargo en tiempos difíciles para su país pero también para toda la eurozona en donde hay grandes esperanzas depositadas en usted", dice Merkel en el telegrama. Ahora, según Merkel, Papademos y su gobierno deberán realizar las reformas necesarias de manera rápida para sacar a Grecia de la crisis actual. Merkel, además, le asegura a Papademos que Alemania estará al lado del gobierno y del pueblo griego en el difícil trabajo para superar la crisis en Europa y la eurozona.

Sarkozy está seguro de que tomará "las medidas necesarias"

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, felicitó a Lucas Papademos, y expresó su confianza en que su Gobierno tome las medidas necesarias para que Grecia desempeñe plenamente su papel en Europa.

"En este período crucial, donde tanto está en juego, estoy seguro de que estará decidido a tomar todas las medidas necesarias para que Grecia continúe desempeñando plenamente su papel en una Europa fuerte y unida, fiel a sus ideales", afirma Sarkozy.

"Francia, amiga de Grecia, continuará prestándole su apoyo y asistencia para llevar a buen puerto las reformas que permitan a su país recuperar la senda de la competitividad y el crecimiento", afirma Sarkozy en una carta cuyo contenido dio a conocer la Presidencia de la República francesa.

Además, el jefe del Estado francés manifiesta a Papademos su satisfacción por "la formación, bajo su autoridad, de un Gobierno de amplia unión para garantizar la plena aplicación del acuerdo del 27 de octubre y las medidas que de él se desprenden".

Sarkozy aludía al plan de rescate aprobado por los países de la eurozona para Grecia y cuya puesta en práctica quedó en entredicho al anunciar de manera inesperada la celebración de un referéndum por el primer ministro anterior, Yorgos Papandréu.

El nuevo gobierno griego de unidad nacional, con Papademos como primer ministro y Evangelos Venizelos como viceprimerministro y ministro de Finanzas, prestó juramento en la sede de la Presidencia de la República en Atenas.

Los inspectores del BCE y el FMI viajan a Atenas

Los inspectores de la Comisión Europea, el Banco Central (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se preparan para viajar a Atenas la semana que viene con el objetivo de discutir con el nuevo Gobierno de unidad nacional los ajustes exigidos a cambio de la ayuda urgente de 8.000 millones de euros y el segundo rescate de 130.000 millones, según han informado fuentes europeas.

No obstante, todavía no se ha fijado ninguna fecha para la visita de la 'troika', aseguran las fuentes consultadas. Los inspectores deben certificar que el Gobierno del ex vicepresidente del BCE, Lucas Papademos, emprende de inmediato los recortes que pide la UE.

Además, la UE espera un compromiso escrito del nuevo Gobierno, firmado por los líderes de los principales partidos políticos, en el que se ratifique que Atenas aplicará todas las reformas pactadas, según ha confirmado este viernes la Comisión.

Tanto el compromiso escrito como el inicio de los ajustes son las condiciones previas que pone Bruselas para pagar la ayuda de 8.000 millones de euros, correspondiente al sexto tramo del primer rescate, sin la que Atenas se vería abocada a suspender pagos en las próximas semanas.

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha justificado estas exigencias por la necesidad de reparar la "ruptura de confianza" entre Grecia y el resto de países de la eurozona a raíz del anuncio unilateral por parte del ex primer ministro, George Papandreu, de un referéndum sobre el rescate, que posteriormente anuló.