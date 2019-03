El 73% de los estadounidenses aprueba la tenencia de armas

Decenas de personas se concentraron frente a la Casa Blanca para pedir una regulación más restrictiva sobre las armas horas después de la masacre ocurrida en el Newtown, Connecticut. En ese Estado, por ejemplo, no se exige ningún tipo de permiso para poseer rifles o pistolas, y tan sólo se requiere que quien las compre tenga más de 21 años. Por ello, en su comparecencia ante los medios, Obama insinuó revisar la legislación vigente en materia de armas de fuego.

Sin embargo, este deseo de algunos norteamericanos es muy complejo de materializar, debido a que la tenencia individual de armas es protegida por la segunda enmienda de la Constitución del país: "El derecho del pueblo a poseer armas de fuego no sea vulnerado". La consecuencia de esta ley con más de 200 años de antigüedad es que actualmente hay un arma en el 45% de los hogares estadounidenses, sumando un total de 150 millones de rifles y 83 millones de escopetas, cifras que superan a las de un país en guerra. Además, en el país mueren por disparos al año una media de 30.000 personas, de las cuales 2.000 son por accidente.

Aunque la legislación varía según los Estados, en todos se pueden comprar armas libremente, basta con ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, no haber consumido drogas, no tener problemas psiquiátricos y no haber sido baja del ejército por deshonor.

De este modo, en 31 de los 50 Estados se pueden comprar armas sin ningún requisito.

Si embargo, según la Asociación Nacional del Rifle, en los úntimos seis años la venta se ha incrmentado un 73% y los crímenes han descendido un 27%. Exigen que se levante la prohibición, al contrario que los manifestantes que exogen su prohibición total a los civiles, para las zonas escolares. Representantes de la Asociación nacional del Rifle mantienen que un profesor armado podría haber evitado, por ejemplo, la masacre de Connecticut. Como ellos, más del 73% de la población aprueba la tenencia de armas.