Los españoles que viajaron a Estados Unidos serán reubicados para volver

A pesar de que los aeropuertos estadounidenses operan con normalidad, misión casi imposible va a ser reubicar a la masa de viajeros.



Para ello, se procederá a llenar los vuelos previstos para los próximos días. En caso de desastre natural, las aerolíneas tienen limitada su responsabilidad, auunque lleve días como en el caso del huracán Irene.



Una situación así, acarrea gastos y sin duda trastornos personales para los pasajeros. Irene, el huracán, se ha convertido en una compañera de viaje indeseable y volver a casa desde Nueva York, una prueba complicada.



"Me han dado una ubicación siete u ocho días más tarde de lo que tenía pensado en un momento", comenta una viajera. "No sabemos si reservar o no hotel, si nos van a pagar algo o no. Lo que está claro es que tenemos que estar aquí más de una semana" asegura otra viajera.



Algunos llevan dos días tirados en el JFK, "Hasta ayer no sabíamos a qué hora abría el aeropuerto.","¿Y el trabajo? Yo soy enfermera, hay compañeras que van a tener que retrasar sus vacaciones", comentan algunos españoles.



Y no es solo una cuestión de aguante, también de dinero. Las asociaciones de consumidores recuerdan que tienen derecho al abono de todos los gastos extra pero no de una compensación por tratarse de una catástrofe natural.



Al menos, Irene les ha dejado en la retina instantaneas que no olvidarán, "impresiona la estampa del aeropuerto JFK tan vacío", resumen los viajeros atónitos.