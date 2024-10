Un empleado del hotel le consiguió la droga a Liam Payne: "Se la dio un trabajador, lo han identificado"

El compositor y guitarrista Liam Payne murió este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel situado en el barrio de Palermo. El informe preliminar de la autopsia del artista de 31 años, exintegrante de la mítica banda británica One Direction arroja que falleció de un "politraumatismo" y sufrió una "hemorragia interna y externa", según informaron este jueves fuentes de la Policía local.

Según pasan las horas tras el fatídico suceso, se van conociendo nuevos detalles. Un audio de un trabajador del hotel donde ha muerto Payne filtrado en redes sociales ha desatado mucha expectación al afirmar que un trabajador del establecimiento sería quien le facilitó la droga al artista. Este sería el motivo por el que, a pesar de trataron de echarle, no lo consiguieron, puesto que su manager desveló la información.

"La habitación era un desastre, drogas por todos lados"

Liam se había hospedado en el hotel durante una semana, según señala el trabajador del hotel en el audio filtrado. "El representante lo dejó solo dos segundos, intentó conseguir droga, llamó a dos prostitutas y luego no les quería pagar, rompió la tele de la habitación... Tuvo que venir el representante, les pagó, bajaba, subía, estaba enfermo, la habitación era un desastre, drogas por todos lados. Lo quisimos sacar del hotel y no pudimos sacarlo porque el representante dijo que la droga se la dio uno de los empleados, y parece que sí y ya se ha identificado y lo van a echar", destaca en el audio.

Medicamentos y alcohol en la habitación

Personal de criminalística localizó un "total desorden", medicamentos y alcohol en la habitación del hotel en la que se alojaba el artista. A consecuencia de una inspección ocular del personal de criminalística en la planta baja del hotel donde se localizó el cuerpo de Payne, se vio una botella de whisky, un encendedor y un teléfono, y se levantaron "complejos papilares" sobre esos objetos.

Tras ello, el personal se trasladó hasta la habitación, donde encontró un "total desorden", "con rotura de elementos varios". Recabaron, además, varios 'blíster' de medicamentos y mencionaron Clonazepam, energizantes y medicamentos de venta libre.

Liam Payne

Liam Payne fue integrante de One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de haberse presentado por separado en el programa de talentos 'The X Factor'. Tras convertirse en uno de los grupos pop más importantes del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction hizo una pausa indefinida en 2016.

