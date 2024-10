Tras la autopsia, desvelan el informe toxicológico del cantante Liam Payne: cocaína rosa y crack entre el cóctel de drogas que consumió antes de morir

El informe toxicológico preliminar llevado a cabo por el equipo forense argentino al cantante de One Direction, Liam Payne, revela un cóctel de drogas en su cuerpo antes precipitarse desde el tercer piso de un conocido hotel en Buenos Aires.

En el escrito se determina que el artista había consumido diferentes sustancias y drogas entre las que destaca la benzodiazepina, crack, cocaína, y tusi —la conocida cocaína rosa que combina: metanfetamina, ketamina y MDMA—, según informan algunos medios británicos y norteamericanos como 'Daily Mail' y 'ABC News'.

Sin embargo, la autopsia revela que este cóctel de drogas no fue la causa de su muerte. En su cuerpo se hallaron 25 lesiones, provocadas por la fuerte caída desde una altura de tres pisos. El cantante murió a causa de un "politraumatismo" y "hemorragias internas y externas" por la caída.

Bear, su hijo, recibirá su millonaria fortuna

Según informa la agencia 'Europa Press', se ha hecho público que Bear, el único hijo de 7 años de Payne —fruto de su relación con la cantante y modelo Cheryl Cole—, recibirá su gran fortuna, valorada en unos 30 millones de euros.

Drogas, alcohol y un balcón

En la habitación del hotel del cantante, la cual estaba totalmente destrozada, se encontraron drogas en grandes cantidades. Fotografías compartidas por el diario 'Clarín' revelan la devastación: una televisión destrozada y restos de lo que parecen ser sustancias ilegales, además de una lata quemada y fósforos esparcidos. Este desorden era el reflejo de las alarmas que había levantado entre el personal del hotel, que ya había alertado a la policía sobre el comportamiento errático de Liam Payne.

El cuerpo de Liam Payne aún no se ha repatriado

Fuentes del caso han precisado a 'Infobae' que el padre del cantante todavía no puede regresar a su país con el cuerpo del joven artista debido a que la Justicia no le ha concedido aún ese permiso al no estar determinada la causa de la muerte.

Fue a eso de las 17:07 horas del pasado miércoles cuando Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se encontraba alojado en el hotel Casa Sur, en el barrio capitalino de Palermo. Minutos antes, llamaron desde el hotel a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.

Cuando los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires y la policía local llegaron al hotel, Payne ya había muerto. El informe preliminar de la autopsia practicada concluyó que la causa de muerte fue "politraumatismo y hemorragia interna y externa". Los forenses no han observado "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com