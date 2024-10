El premonitorio mensaje de Liam Payne a su exnovia Maya Henry: "Me voy a morir"

La repentina y trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha dejado a sus seguidores y personas cercanas en un estado de absoluta conmoción. Sin embargo, una de las más afectadas por la noticia ha sido su exnovia, la modelo texana Maya Henry, de 23 años, quien recientemente había emprendido acciones legalesen su contra. De acuerdo con fuentes cercanas a la modelo, compartidas por el diario británico 'Daily Mail', Maya se encuentra en estado de "shock" tras enterarse de la muerte de Payne, a quien había pedido que cesara su contacto poco antes del trágico suceso.

Liam Payne y Maya Henry: una relación marcada por la toxicidad

Liam Payne, de 31 años, fue encontrado muerto tras caer del balcón de su habitación en el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Las autoridades confirmaron que las lesiones sufridas fueron letales y que no fue posible reanimar al cantante. Según Associated Press, la policía de Buenos Aires indicó que las investigaciones están en curso.

Maya Henry y Liam Payne comenzaron su relación en 2019, y aunque la pareja llegó a comprometerse en 2021, su relación terminó de manera abrupta en 2022 en lo que, según palabras de la modelo, fue una relación marcada por latoxicidad. La joven había presentado recientemente una orden de cese y desistimiento contra Payne, acusándolo de enviarle mensajes incesantes desde diferentes números de teléfono tras el fin de su relación. “Nunca sé de dónde vendrá”, declaró Henry al hablar de la insistencia de su ex, revelando que los intentos de contacto la habían sobrepasado.

A pesar de la relación tóxica que describió públicamente, la noticia de la muerte del artista impactó profundamente a la modelo, quien, según una fuente cercana, no pudo evitar sentirse estupefacta. Aunque Maya no ha realizado declaraciones oficiales, la misma fuente expresó que la modelo se encontraba “en shock” tras recibir la noticia.

Liam Payne ya había anticipado su muerte en varias ocasiones

Curiosamente, en los días previos a su fallecimiento, Maya había comentado a través de una entrevista en el podcast 'The Internet Is Dead' publicada por 'Page Six' que Liam Payne ya había anticipado su muerte en varias ocasiones. “Siempre decía: ‘No me siento bien’ y jugaba con la idea de la muerte”, “Me voy a morir”, relataba Henry. Estos mensajes, que Maya describió como “tácticas manipuladoras”, buscaban, según ella, mantenerla emocionalmente atada al cantante.

La muerte del artista también ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde seguidores de Liam Payne han lanzado críticas contra Henry, culpándola en parte por la tragedia. A pesar de estos ataques, la modelo ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de sus propios seguidores, quienes le han instado a desactivar los comentarios en sus publicaciones de Instagram para protegerse del odio online. “No es tu culpa”, “Mantente fuerte”, y “Maya, no dejes que te hundan”, son algunos de los mensajes que han dejado en sus redes sociales.

Maya Henry, quien había comentado que Payne sufría de problemas de salud mental, también había tratado de ayudarlo en el pasado. Sin embargo, según sus palabras, el cantante no aceptó el apoyo, algo que ha aumentado su propio sentimiento de impotencia. A pesar de la complicada relación que mantenían, Henry aseguró que nunca esperó que el fatídico día llegara tan pronto.

