Liam Payne murió a causa de un "politraumatismo" y "hemorragia interna y externa", según la autopsia

La muerte de Liam Payne ha supuesto un gran shock entre las fans del entonces grupo One Direction. El cantante se encontraba alojado en un hotel de Argentina cuando se precipitó desde el balcón de su habitación. Ahora, el informe preliminar de la autopsia revela que el exintegrante de la banda británica murió por un "politraumatismo" y sufrió una "hemorragia interna y externa", según han informado fuentes a la policía local.

Antes de que se produjesen los hechos, el encargado del hotel llamó a la policía local avisando del estado alterado en el que se encontraba Payne. Instantes después, el cantante se arrojó por el balcón.

El director de los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires, Alberto Crescenti, informó a los medios locales que la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte", lo que provocó que no hubiese "posibilidad de reanimación".

Drogas, alcohol y un balcón

Las autoridades encontraron la habitación Deluxe Suite donde se hospedaba en un estado lamentable. Fotografías compartidas por el diario 'Clarín' revelan la devastación: una televisión destrozada y restos de lo que parecen ser sustancias ilegales, además de una lata quemada y fósforos esparcidos. Este desorden era el reflejo de las alarmas que había levantado entre el personal del hotel, que ya había alertado a la policía sobre el comportamiento errático de Liam Payne.

"El huésped está fuera de control, drogado y ebrio, está destrozando todo en la habitación", fue una de las llamadas realizadas por el encargado del hotel. A pesar de la rápida actuación de las autoridades, el triste desenlace no pudo evitarse.

"Me voy a morir"

Curiosamente, en los días previos a su fallecimiento, Maya había comentado a través de una entrevista en el podcast 'The Internet Is Dead' publicada por 'Page Six' que Liam Payne ya había anticipado su muerte en varias ocasiones.

"Siempre decía: 'No me siento bien' y jugaba con la idea de la muerte", "me voy a morir", relataba Henry. Estos mensajes, que Maya describió como "tácticas manipuladoras", buscaban, según ella, mantenerla emocionalmente atada al cantante.

