El cuerpo del cantante Liam Payne, excomponente de One Direction, no se ha repatriado: ¿Qué pasará con él?

La muerte de Liam Payne tras caer desde un tercer piso de un hotel de Buenos Aires ha conmocionado al mundo de la música. Días después, aún se siguen conociendo detalles. El viernes, el padre del exintegrante de la banda británica One Direction llegó a Argentina para gestionar la repatriación del cuerpo de su hijo.

Geoff Payne se reunió con el fiscal que investiga los hechos, visitó la morgue y pidió ir a la habitación del hotel desde donde cayó el cantante de 31 años. Según las fuentes consultadas por EFE, la repatriación del cuerpo de Payne al Reino Unido puede tardar entre diez y quince días.

Fue a eso de las 17:07 horas del pasado miércoles cuando Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se encontraba alojado en el hotel Casa Sur, en el barrio capitalino de Palermo. Falleció en el acto debido a la gravedad de sus heridas Unos minutos antes, llamaron desde el hotel a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.

Cuando los servicios de emergencias médicas de Buenos Aires y la policía local llegaron al hotel, Payne ya había muerto. El informe preliminar de la autopsia practicada concluyó que la causa de muerte fue "politraumatismo y hemorragia interna y externa". Los forenses no han observado "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas".

"Atravesando algún tipo de brote"

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, que investiga el fallecimiento del cantante, informó que "todo hace indicar que el músico se encontraba solo cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".

La fiscalía añadió que en la habitación del compositor y guitarrista se recogieron una serie de sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes". Además, presume que, por la posición en la que el cuerpo quedó y las lesiones de la caída, Payne "no adoptó una postura reflejo para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

La autopsia de Liam Payne

Lo que resalta el informe preliminar de la autopsia de Liam Payne es que el exintegrante de la banda británica arroja que falleció de un "politraumatismo" y sufrió una "hemorragia interna y externa", según informaron este jueves fuentes de la Policía local. El cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la autopsia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen.

Liam Payne formó parte de One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de que se presentaran de manera individual en el programa de talentos 'The X Factor'. Tras llegar a ser uno de los grupos pop más importantes del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction hizo una pausa indefinida en 2016.

