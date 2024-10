Drogas, alcohol y un balcón: todo lo que se sabe de la muerte de Liam Payne

El mundo de la música está de luto tras la trágica muerte de Liam Payne, exmiembro de la banda británica One Direction. El cantante falleció este miércoles en Buenos Aires al precipitarse desde el tercer piso del hotel donde se alojaba, situado en el barrio de Palermo. Según informaron fuentes oficiales, Payne cayó desde una altura de 14 metros, lo que provocó lesiones que le ocasionaron la muerte inmediata. Su cuerpo fue encontrado en el patio interno del hotel Casa Sur.

La policía de la Ciudad de Buenos Aires acudió al lugar tras recibir una llamada de alerta sobre un “hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol”. El suceso continua siendo investigado. Los servicios médicos que acudieron al lugar confirmaron que no hubo posibilidad de reanimación debido a la gravedad de las heridas.

Liam Payne, un viaje marcado por el exceso y el descontrol

Liam Payne había viajado a Argentina para asistir al concierto de su excompañero de One Direction, Niall Horan, el pasado 2 de octubre. Aunque su intención inicial era quedarse unos días, decidió prolongar su estancia en el país sudamericano. "Muy orgulloso", escribió en su cuenta de Snapchat tras el concierto de Horan. Sin embargo, las horas previas a su muerte estuvieron marcadas por un preocupante deterioro en su comportamiento.

Las autoridades encontraron la habitación Deluxe Suite donde se hospedaba en un estado lamentable. Fotografías compartidas por el diario Clarín revelan la devastación: una televisión destrozada y restos de lo que parecen ser sustancias ilegales, además de una lata quemada y fósforos esparcidos. Este desorden era el reflejo de las alarmas que había levantado entre el personal del hotel, que ya había alertado a la policía sobre el comportamiento errático de Liam Payne.

“El huésped está fuera de control, drogado y ebrio, está destrozando todo en la habitación”, fue una de las llamadas realizadas por el encargado del hotel. A pesar de la rápida actuación de las autoridades, el triste desenlace no pudo evitarse.

Luchas personales y un pasado turbulento de Liam Payne

A lo largo de su carrera, Payne se enfrentó a numerosos desafíos, especialmente tras la separación de One Direction en 2016. La fama que alcanzó con la banda exacerbó sus problemas de ansiedad y agorafobia. En diversas entrevistas, Payne confesó que utilizaba el alcohol como una forma de lidiar con la presión y el estrés. Tras el nacimiento de su hijo Bear en 2017, fruto de su relación con la cantante Cheryl Tweedy, el artista decidió ingresar en rehabilitación para enfrentarse a sus adicciones. "Ya no me reconocía", confesó en una ocasión. A pesar de haberse distanciado de los excesos en los últimos años, Payne continuó luchando contra las secuelas emocionales y psicológicas que la fama le había dejado.

Un final trágico para una estrella en solitario tras el boom de One Direction

Tras la disolución de One Direction, Payne lanzó su carrera como solista, con el álbum LP1 en 2019, donde colaboró con artistas como J. Balvin y Rita Ora. A pesar de que sus canciones lograron cierto éxito, Payne nunca consiguió desvincularse completamente de su pasado con la banda. Su último lanzamiento, "Teardrops", en marzo de este año, acumuló más de seis millones de reproducciones en plataformas, mostrando que aún contaba con el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, los problemas personales que arrastraba desde hacía años acabaron por eclipsar sus logros musicales.

La muerte de Liam Payne ha conmocionado a sus millones de seguidores en todo el mundo, quienes lo recuerdan como una figura clave en una de las bandas más influyentes de la década pasada.

