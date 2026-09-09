El aguinaldo de Donald Trump para tres de sus trabajadoras: 135.000 euros en efectivo "por las fiestas"

Tras la polémica por la supuesta amante de Donald Trump, Natalie Harp, el presidente de Estados Unidos vuelve a estar en el punto de mira por motivos que no solo le involucran a ella, sino a otras dos de sus asistentas. Tanto Harp como Margo Martin y Chamberlain Harris han declarado haber recibido 45.000 dólares cada una por parte de Trump.

Los pagos se realizaron bajo el concepto de "regalo en efectivo por las fiestas", según han confirmado las investigaciones de medios como el Washington Post y Político. Este total de 135.000 dólares equivale a aproximadamente el 30% de los 150.000 que cada una percibe anualmente por parte de la Casa Blanca.

Estas declaraciones financieras fueron publicadas por la Administración hace una semana e identifican a Trump como la fuente principal de los pagos. Esto supone un problema para el presidente, ya que la ley federal prohíbe los pagos complementarios al salario de los empleados públicos.

Además de estas tres trabajadoras, el Washington Post ha añadido que Trump también le entregó 20.000 dólares adicionales a Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval. Así consta en su declaración financiera. El director fue asistente personal del presidente durante su primer mandato, de hecho le acompañó durante su último viaje a Turquía, y su salario anual es de 175.000 dólares.

El perfil de las tres "beneficiadas" por Trump

La más conocida públicamente de las tres colaboradoras del presidente es Natalie Harp debido a las polémicas que les han rodeado durante el último mes. La mujer, de 35 años, es la asesora del presidente y alcanzó se hizo un hueco en el centro del foco tras un comentario realizado por Jon Ossof, el senador demócrata. Ossof declaró durante un mitin que "quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador regalado por el emir de Qatar". Este comentario fue suficiente para hacer saltar las alarmas sobre un posible romance entre Trump y Harp.

Por su parte, Margo Martin, de 31 años, es la asesora de comunicaciones y suele acompañar al presidente de Estados Unidos cuando va a grabar contenido para sus redes sociales.

Y la menor de todas es Chamberlain Harris. Con tal solo 26 años es la asistente ejecutiva de Trump y también recibe los pagos extra por parte del mandatario.

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