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Barcelona - Feyenoord: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League en directo

El Barcelona arranca una nueva aventura en la Champions League recibiendo al Feyenoord en el Camp Nou. Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el partido en directo.

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol en el Camp Nou

Lamine Yamal y Raphinha celebran un gol en el Camp Nou Reuters

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El Barcelona de Hansi Flick, lanzado en LaLiga con cuatro victorias y 17 goles a favor en cuatro partidos, comienza este miércoles un nuevo reto en la Champions League, una competición que se le resiste al club culé desde 2015, última vez que alzaron la Orejona. Hace dos año cayeron de forma dolorosa ante el Inter en semifinales y la temporada pasada el Atlético acabó con los azulgrana en cuartos de final. El objetivo es volver a ganar un título que no se conquista desde hace más de una década.

Tras ganar dos Ligas en las dos primeras temporadas con Hansi Flick en el banquillo, el Barça pone su mira en la Copa de Europa y en la final que se jugará en el Metropolitano el próximo sábado 5 de junio de 2027. Tras un mercado de fichajes ilusionante, el equipo culé se ha reforzado con Rodri, Gordon, Adeyemi, Joao Cancelo o Gabriel Jesús para tratar de conquistar la ansiada sexta Champions de su historia.

El arranque liguero de ñlos de Flick invita al optimismo, pero todo el mundo sabe que la temporada es muy larga y que la hora de la verdad en la Champions no arranca hasta el mes de febrero, con las eliminatorias a todo o nada. Pero para llegar a las eliminatorias primero hay que diputar la fase liga y el Barça arrana recibiendo al Feyenoord en el Camp Nou.

Los de Flick jugarán en casa también ante Aston Villa, Manchester City y Como: mientras que ha domicilio jugarán ante Galatasaray, PSG, Sabah y Sporting.

El once de hoy del Barcelona podría parecerse al que saltó y goleó el pasado domingo al Valencia en Mestalla, con la novedad de Rodri como titular en el centro del campo. Joan García estará bajo los palos; defensa para Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Jules Koundé.

En la medular, Flick cuenta con opciones múltiples, pero hoy podría optar por Rodri, Pedri y Fermín. En ataque todo apunta al trío formado por Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon.

El Feyenoord de Gio Van Bronckhorst podría salir de inicio hoy en el Camp Nou con el siguiente once titular: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiël, Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente.

Posibles onces del Barcelona - Feyenoord

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Rodri, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon.

Feyenoord: Tjark Ernst, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Jerry St. Juste, Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiël, Gaoussou Diarra, Nacho Ferri, Luciano Valente.

Horario y dónde ver el Barcelona - Feyenoord de la Champions League

El Barcelona - Feyenoord, partido de la jornada de la fase liga de la Champions League, se jugará el miércoles 9 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Camp Nou.

El partido se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Barcelona - Feyenoord de la Champions League.

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