El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Bin Zayed, dice que alertó a Netanyahu una semana antes del 7 de octubre de los planes de Hamás

¿Fue Benjamín Netanyahu alertado una semana antes del 7 de octubre de los planes que Hamás tenía para perpetrar un ataque de gran envergadura? El diario israelí Haaretz ha publicado en exclusiva el testimonio del jeque Mohamed bin Zayed que asegura que avisó al primer ministro de Israel de lo que iba a ocurrir.

A través de una conversación telefónica que habría durado alrededor de 45 minuto, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, habría avisado a Netanyahu de que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes. Según las mismas fuentes también estuvo presente en la conversación un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la Franja.

Este asesor certifica que el emir insistió en su advertencia y en la necesidad de que Israel se preparase para la amenaza. "Le dijo Israel debía estar preparado. Al mismo tiempo, recomendó buscar una solución de carácter económico para la Franja y apaciguar la situación en Cisjordania para evitar una escalada".

Sin embargo, "para su sorpresa sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma". Según su versión, el primer ministro israelí contestó que Israel estaba "preparado para cualquier escenario".

Según publica el diario, meses antes al ataque Netanyahu había autorizado a altos funcionarios israelíes negociar con Hamás para relajar el bloqueo económico a cambio de reducir la tensión. "A finales de agosto de 2023, Netanyahu aprobó la liberación de 30 prisioneros, incluidos 20 que cumplían cadena perpetua", pero la entrega fue pospuesta repetidamente y Sinwar acabó por impacientarse. En septiembre de 2023, Sinwar organizó una reunión privada con un exfuncionario de Fatah que servía de mediador y con el asesor de EAU y fue tajante: "Díganles a los israelíes que si no realizan progresos, les estoy preparando una gran sorpresa (...) Un terremoto".

Fue entonces cuando Binz Zayed alertó a Netanyahu. Esta publicación llega después de la polémica desatada por el primer ministro al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir "deliberadamente" no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023, en unas declaraciones que la oposición y responsables de seguridad han calificado de "teoría de la conspiración" electoralista.

El ataque de Hamás de aquel día dejó cerca de 1.200 muertos y 251 rehenes secuestrados y trasladados a Gaza. Según Netanyahu, los jefes de la cúpula de seguridad temían que, de haberle avisado a tiempo, habría ordenado movilizar de inmediato al Ejército y disparar contra quien se acercara a la valla fronteriza. La controversia se reactivó después de que la primera dama, Sara Netanyahu, insinuara que Yair Golán, número dos del Ejército en 2023 y hoy líder del partido opositor centroizquierdista Los Demócratas, había llegado "muy temprano" y "vestido y listo" al sur del país tras el ataque, en lo que se interpretó como una insinuación de que conocía de antemano los planes de Hamás.