Donald Trump publica un nuevo mapa de Estados Unidos con Canadá, México y Cuba

Donald Trump disfruta creando polémica. Prueba de ello es su última publicación en su cuenta de Truth Social. Una imagen, sin ningún tipo de comentario, que muestra un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Una imagen que, como viene siendo habitual, habría sido creada con IA, la fuente de muchos de los comentarios del ocupante del despacho oval.

Trump y su visión expansionista

El mapa incluye 67 estrellas, 17 más de las que conforman la bandera estadounidense y que representan los 50 estados del país. Además, denomina al golfo de México como golfo de América, nombre que le puso el propio mandatario a la masa de agua tras volver hace más de un año y medio a la Casa Blanca.

Ningún gobierno de los países que Trump incluye como parte de Estados Unidos se ha pronunciado públicamente al respecto. La que más cerca ha estado es la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, que ha publicado un mensaje en sus redes en el que asegura que México "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

"Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano", ha zanjado la mandataria, que no ha hecho una referencia directa al mapa publicado por Trump.

Antes lo hizo con el Golfo de México, el Lago Ontario y el Monte Delani

La publicación de esta imagen se produce después de que el presidente haya decidido cambiarle el nombre al Lago Ontario, que se sitúa entre EE.UU. y Canadá, y sustituirlo por Lago América. Recientemente, también sugirió a través de sus redes sociales cambiar el nombre del estado de Nuevo México por Nueva América.

El mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.