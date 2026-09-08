Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ESTADOS UNIDOS

Donald Trump publica un nuevo mapa de Estados Unidos con Canadá, México y Cuba

El presidente estadounidense incluye a toda América del Norte, Islandia y el Caribe en el mapa del país.

Trump publica el "nuevo mapa" de Estados Unidos

Trump publica el "nuevo mapa" de Estados Unidos truth social

Publicidad

Susana Román
Susana Román
Publicado:

Donald Trump disfruta creando polémica. Prueba de ello es su última publicación en su cuenta de Truth Social. Una imagen, sin ningún tipo de comentario, que muestra un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Una imagen que, como viene siendo habitual, habría sido creada con IA, la fuente de muchos de los comentarios del ocupante del despacho oval.

Trump y su visión expansionista

El mapa incluye 67 estrellas, 17 más de las que conforman la bandera estadounidense y que representan los 50 estados del país. Además, denomina al golfo de México como golfo de América, nombre que le puso el propio mandatario a la masa de agua tras volver hace más de un año y medio a la Casa Blanca.

Ningún gobierno de los países que Trump incluye como parte de Estados Unidos se ha pronunciado públicamente al respecto. La que más cerca ha estado es la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, que ha publicado un mensaje en sus redes en el que asegura que México "no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero".

"Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano", ha zanjado la mandataria, que no ha hecho una referencia directa al mapa publicado por Trump.

Antes lo hizo con el Golfo de México, el Lago Ontario y el Monte Delani

La publicación de esta imagen se produce después de que el presidente haya decidido cambiarle el nombre al Lago Ontario, que se sitúa entre EE.UU. y Canadá, y sustituirlo por Lago América. Recientemente, también sugirió a través de sus redes sociales cambiar el nombre del estado de Nuevo México por Nueva América.

El mandatario ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Al menos 5 muertos después de que un avión de carga de Amazon se saliese de la pista y se estrellase en el aeropuerto de Miami

Accidente de avión en el aeropuerto de Miami

Publicidad

Mundo

Trump publica el "nuevo mapa" de Estados Unidos

Donald Trump publica un nuevo mapa de Estados Unidos con Canadá, México y Cuba

Un coche de policía en Francia

Roban cuatro obras de arte del museo Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer y la policía busca dos de ellas

Rusia ataca Kiev.

Un reportero recibe el ataque de un misil en directo en el sur del Líbano mientras espera que le den paso

Playa del Trampolín, Ceuta
Marruecos

La reivindicación de Ceuta y Melilla centra la campaña electoral en Marruecos

Imagen de Ulrich Siegmund, líder de AfD
Ultraderecha Alemania

Europa, en alerta ante el avance de la ultraderecha en Alemania

Teléfono móvil
Abusos sexuales a menores

Comienza el juicio a un pedófilo que abusó de más de 300 niños utilizando la red social 'Snapchat'

El proceso judicial se ha iniciado en la ciudad de Tampere en Finlandia. El individuo contactaba con niños y les pedía fotos sin ropa y vídeos masturbándose o manteniendo relacione sexuales con otros menores. Una vez recibía el material lo recopilaba y difundía.

Ulrich Siegmund
Alemania

¿Quién es Ulrich Siegmund? El antiguo vendedor de ambientadores que dispara a la ultraderecha en Alemania

El líder de AfD en Sajonia-Anhalt ha llevado al partido a su mejor resultado en unas elecciones regionales alemanas, con el 43,8% de los votos.

Imagen de Tucker, el golden retriever que alcanzó los 27 millones de seguidores.

Muere a los ocho años Tucker, el golden retriever influencer más famoso de Internet con 27 millones de seguidores

Imagen de archivo de un ramo de flores de una novia

Al menos 22 muertos en un incendio durante un banquete de boda en el Congo

Sudáfrica desde las alturas

Auténtico milagro: una paracaidista queda inconsciente en mitad del salto y sobrevive tras caer sin paracaídas desde 3.000 metros de altura

Publicidad