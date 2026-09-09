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El caos aéreo se extiende por Reino Unido tras un fallo técnico

Miles de viajeros afrontan una jornada complicada después de que una avería en los sistemas que gestionan el tráfico aéreo británico paralizara buena parte de la actividad.

El caos aéreo se extiende por Reino Unido tras un fallo técnico

El caos aéreo se extiende por Reino Unido tras un fallo técnico REUTERS

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Yolanda Durán
Publicado:

Los retrasos en los vuelos continúan a causa de un problema con el control del tráfico aéreo en Reino Unido. La situación comenzó durante la tarde del martes cuando el sistema de procesamiento de vuelos de National Air Traffic Services (NATS) sufrió un fallo técnico. Durante varias horas, la avería obligó a limitar las operaciones en distintos aeropuertos.

Heathrow, Gatwick y Manchester fueron algunos de los principales centros afectados. También se registraron problemas en Stansted, Luton, Birmingham, Edimburgo y Glasgow. El espacio aéreo británico no llegó a cerrarse, pero el tráfico tuvo que reducirse para mantener la seguridad. El fallo fue reparado durante la tarde pero recuperar la normalidad está siendo mucho más complicado. Los aviones y las tripulaciones han quedado fuera de su posición prevista. Ahora, deben ser recolocados. Mientras, las compañías intentan reorganizar sus vuelos y encontrar soluciones para los pasajeros afectados.

Según los últimos datos, más de 1.900 vuelos han sido cancelados entre el martes y el miércoles. La cifra puede seguir aumentando mientras las aerolíneas reorganizan sus operaciones. Ryanair ha señalado que unos 150.000 de sus pasajeros se han visto afectados. La compañía canceló más de 200 vuelos. British Airways, por su parte, canceló o desvió más de un centenar de vuelos, con decenas de miles de viajeros afectados.

Una interrupción masiva

El problema también ha tenido consecuencias fuera de Reino Unido. Algunas conexiones europeas han sufrido retrasos porque los aviones no pudieron salir a tiempo de los aeropuertos británicos. Y la interrupción de una parte de la red ha terminado afectando a muchas otras rutas. NATS ha descartado que se trate de un ataque informático y ha anunciado una investigación.

Mientras, las aerolíneas han reclamado explicaciones y mejoras en el sistema. Para los pasajeros, la recomendación es comprobar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de llegar al aeropuerto. La actividad se está recuperando, pero las autoridades advierten de que la vuelta a la absoluta normalidad todavía puede tardar varios días.

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