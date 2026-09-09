¿Por qué países como Singapur, China, Corea del Sur o Japón copan los primeros lugares del informe PISA?

Los países del este de Asia han vuelto a copar los primeros puestos del informe PISA, liderados por Singapur con 535 puntos, seguidos de China, Taiwán, Japón y Corea del Sur, los únicos territorios que junto a Irlanda lograron superar la barrera de los 500 puntos.

Y ¿qué es lo que hacen diferente? Dan mucha importancia a las matemáticas y a la comprensión lectora. No se limitan a enseñar contenidos: PISA mide la capacidad de utilizar los conocimientos para resolver problemas reales. Singapur, por ejemplo, obtuvo 575 puntos en matemáticas frente a los 472 de media de la OCDE.

Se fomenta y valora la cultura del esfuerzo y el estudio

Tienen expectativas académicas elevadas. Existe una cultura en la que estudiar, esforzarse y obtener buenos resultados tiene un enorme valor social. Esto genera motivación, pero también puede generar una presión considerable.

También se preocupan de que los alumnos tengan una buena base desde muy pequeños. En Singapur, el 99% de los alumnos evaluados había asistido al menos un año a educación infantil. Japón y Corea también presentan una elevada participación en educación preescolar.

Apuestan por el máximo refuerzo escolar antes que repetir curso

Hay menos repetición de curso. Solo el 4% de los alumnos de Singapur y el 3% de los de Corea declararon haber repetido algún curso después de entrar en primaria, frente al 9% de media de la OCDE. En lugar de hacer repetir al alumno, los sistemas de alto rendimiento tienden a proporcionar apoyo adicional.

Los profesores tienen un papel central. Los sistemas que funcionan mejor no dependen únicamente de buenos programas educativos: necesitan docentes preparados y recursos suficientes. Y para conseguirlo los profesores disponen de horas semanales pagadas exclusivamente para investigar, recibir talleres de actualización y diseñar nuevas metodologías.

Las familias participan. La OCDE identifica como una de las prácticas asociadas a los sistemas educativos resilientes el fortalecimiento de la relación entre escuela y familia y la implicación de los padres en el aprendizaje.

Supieron adaptarse mejor a la pandemia para que no les pasara factura a los escolares

Y además conseguieron mantener las escuelas funcionando en situaciones de crisis. Japón, Corea o Taiwán sufrieron menos deterioro durante la pandemia gracias a cierres escolares más cortos, menos obstáculos para la enseñanza a distancia y continuidad del apoyo de profesores y familias.

Y no menos importante: los profesores disponen de horas semanales pagadas exclusivamente para investigar, recibir talleres de actualización y diseñar nuevas metodologías.