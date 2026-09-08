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Roban cuatro obras de arte del museo Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer y la policía busca dos de ellas

El valor de las obras sustraídas aún no ha sido determinado oficialmente. Dos de las obras fueron abandonadas en los jardines del museo.

Un coche de policía en Francia

Un coche de policía en Francia Imagen de archivo

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Dos individuos han robado cuatro obras de arte del Museo Renoir, informaba el el alcalde de Cagnes-sur-Mer, al sur de Francia, Bryan Masson, en redes sociales. Según explica la alarma del edificio se activó a las 05:48 horas, tan solo cinco minutos después de la llegada de la policía municipal.

Las cámaras de seguridad han captados a los dos individuos huyendo con cuatro cuadros, pero dos de las obras "fueron abandonadas en los jardines del museo". Hasta el lugar se han desplazado agentes de la policía nacional y municipal.

"Las sirenas del museo y la presencia policial incitaron a los ladrones a entrar precipitadamente, robando solo cuatro obras del Museo Renoir de las doce que lo componen", explicó a la prensa el alcalde. "Dos obras de Renoir siguen siendo buscadas. Elogio el profesionalismo de las agencias de aplicación de la ley y los investigadores plenamente movilizados para encontrar este patrimonio invaluable, querido por los corazones de la gente de Cagnes-sur-Mer", señaló.

La Subdirección de Lucha contra la Criminaalidad Organizada y la Delincuencia Especializada (DCOS) de la Policía se han hecho cargo de la investigación. Hasta el momento, las autoridades no han comunicado el valor de las obras robadas.

"Atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia y el patrimonio de Cagnes-sur-Mer", denunciaba Masson, calificando los hechos de "particularmente graves". El alcalde asegura que se destinarán todos los recursos necesarios para proteger mejor el patrimonio que pertenece a los residentes de la ciudad. Además ha instado en la necesidad de implementar un plan integral para la seguridad de los museos franceses, así como la protección de las obras de artes.

El museo alberga una decena de pinturas del artista francés Pierre-Auguste Renoir, además de unas 40 esculturas, muebles, objetos personales, fotografías y archivos. El museo Auguste Renoir, situado en Les Colletes fue creado en 1960 y fue la última residencia del pintor que falleció a los 78 años a causa de una pulmonía.

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