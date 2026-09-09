UNICEF reclama reforzar la protección de la infancia migrante en Ceuta: "Sigue habiendo un déficit alimentario"

El director ejecutivo de UNICEF España, Chema Vera, ha reclamado una respuesta que garantice la protección y los derechos de todos los niños y niñas que se encuentran actualmente en Ceuta, tanto de la infancia local como de los menores que llegaron a la ciudad en los últimos días de julio.

Vera ha advertido de que muchos de los menores que llegaron el día 30 todavía no cuentan con una situación de protección plenamente garantizada y ha insistido en la necesidad de registrar a todos los niños y niñas para poder evaluar sus necesidades de manera individual.

"Es una situación en la que toda la infancia está siendo afectada. Hay una situación en la que no se sienten protegidos. Muchos de los que llegaron el 30 no tienen una situación de protección, no están registrados todos", denuncia.

En este sentido, el director ejecutivo de UNICEF España ha subrayado que las autoridades deben abordar la situación de toda la infancia presente en Ceuta y avanzar hacia una situación de normalidad que garantice los derechos de los menores. "Todo niño o niña que está en suelo español tiene una responsabilidad del Estado de que se cumplan todos sus derechos. Aquellos básicos: alimentación, sanidad, seguridad...", reclama.

Vera también ha defendido que los menores que se encuentren en espacios de acogida tengan garantizada la continuidad de su escolarización y ha destacado el papel de los centros educativos como espacios seguros para la infancia. "Todas las escuelas tienen que ser espacios de seguridad donde los niños se puedan expresar, puedan jugar...".

Vera alerta de déficits alimentarios

El responsable de UNICEF España ha señalado además que la organización mantiene presencia sobre el terreno y realiza un seguimiento de la situación de los menores. Según ha explicado, persisten carencias relacionadas con la alimentación.

"Tenemos un equipo que está yendo allí, UNICEF, con una frecuencia semanal, y vemos que sigue habiendo un déficit alimentario. Niños y niñas que solo tienen una comida al día".

"Los Estados tienen una responsabilidad para la protección que no puede distinguir origen, raza..."

Ante esta situación, Vera ha pedido que se garanticen cuanto antes las condiciones básicas y que, una vez cubiertas, se pueda avanzar en un análisis individual de la vulnerabilidad de cada menor. "Hace falta asegurar que esas condiciones básicas se den pronto y que se avance para dar pie al análisis de vulnerabilidad caso a caso", reclama.

El director ejecutivo de UNICEF España ha reconocido que se trata de "un reto mayúsculo" y ha señalado que la respuesta debe desarrollarse con todas las garantías legales, pero ha reclamado una mayor determinación por parte de las administraciones. "Tenemos experiencia en crisis humanitarias en lugares con una fragilidad mayor y capacidades menores de las que tiene España para ir avanzando hacia una situación de normalidad".

Vera ha defendido finalmente que la protección de la infancia debe aplicarse sin distinciones por el origen o la raza de los menores. "Es un deber humanitario en toda crisis; los Estados tienen una responsabilidad para la protección que no puede distinguir origen, raza... Simplemente somos seres humanos. De forma especial, la infancia".

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