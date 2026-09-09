Muere Lucia Sisic, Miss Austria, con tan solo 22 años y tras pasar por siete operaciones de corazón

Fue en 2024 cuando Lucia Sisic se hizo con la corona de Miss Viena, previo a que consiguiera en un corto periodo de tiempo la de Miss Austria. Con tan solo 20 años ya podía decir que había conseguido su sueño y que le esperaba un futuro brillante. Sin embargo, a pesar de sus logros, la joven no tenía una vida sencilla.

Sisic acarreaba problemas de corazón desde temprana edad y tuvo que pasar por quirófano hasta siete veces para poder vivir con su condición médica. Concretamente, padecía una malformación congénita en una válvula cardíaca, anomalía que afecta a una de las estructuras encargadas de regular el paso de la sangre por el corazón.

Pretendía darse un descanso tras su séptima operación

A pesar de convivir con esta condición desde pequeña, nunca quiso que los niños se compadecieran con ella y trató de hacer vida normal, aunque había muchas actividades en las que no podía participar. Tras ganar las dos coronas austriacas en 2024, su condición siguió presente y fue en 2025 cuando parecía que todo se estabilizaba. A finales de año superó su séptima operación de corazón y compartió con sus seguidores que esperaba tomarse un descanso "por varios años".

Pero lejos de la realidad, hoy, tras meses desde que contaba su ilusión por seguir adelante, la organización del concurso ha confirmado su muerte. La propia directoria ejecutiva del certamen, Kerstin Rigger, y su marido, Jörg, han expresado su pesar: "Querida Lucia, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz".

Sisic no daba señales de estar pasando un mal momento

Lucia nació en Viena en el seno de una familia de origen bosnio, ciudad en la que conseguiría su primer título. Tras ganar el de Miss Austria, permaneció con este título hasta su fallecimiento, pues el certamen no ha vuelto a celebrarse desde entonces debido a su bajo presupuesto.

La muerte de la joven ha sido absolutamente inesperada para su comunidad, pues continuó publicando fotos durante sus vacaciones a lo largo de todo el verano. Concretamente, su última publicación data del 12 de agosto y se la percibe sana y feliz.

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