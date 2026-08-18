¿Quién es Natalie Harp? La misteriosa asistenta que se ha convertido en la sombra de Trump

Natalie Harp, asesora de Donald Trump, está en el foco de la polémica después de que el senador demócrata Jon Ossoff la mencionase durante un mitin en Atlanta dando a entender que Trump y ella tenían una relación personal muy cercana.

En un mitin, el senador por Georgia declaró que "mientras los marineros del Lincoln luchan en su guerra, el presiente se duerme durante sus reuniones, juega al golf y negocia acciones". Además, continuó asegurando que Trump "quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador regalado por el emir de Qatar".

Tras las últimas declaraciones de Ossoff, la Casa Blanca ha contraatacado. El director de comunicación de la Casa Blanca aseguró en redes sociales que "Jon Jackoff tiene que ser el mayor cobarde y perdedor de la política. En lugar de denigrar a personas trabajadoras que sirven a su país, Jon debería mirar en lo profundo de su alma y preguntarse por qué es una persona miserable que odia a este país".

Natalie Harp, la 'impresora humana' de Trump

Harp, de 35 años, es expresentadora de televisión y saltó a la Casa Blanca para convertirse en una de las personas más cercanas al presidente Donald Trump. También conocida como su 'impresora humana', su mayor labor es buscar, recibir e imprimir los documentos que debe leer el mandatario, de ahí que haya recibido este peculiar apodo.

Esta figura femenina destaca por su omnipresencia. A pesar de pasar siempre desapercibida, envuelta en cierto misterio, Harp está presente en algunos de los momentos más importantes para el presidente Trump.

Sin ir más lejos, hace unas pocas semanas, cuando el presidente tuvo que abandonar el avión que funcionaba como señuelo ante una amenaza de misil vinculada a Irán, mientras Marco Rubio, secretario de Estado, y Scott Bessent, secretario del Tesoro, permanecían en ese avión, Trump salió acompañado de Harp para subir a otro. Ella fue una de las pocas personas que estuvo a su lado durante este traslado.