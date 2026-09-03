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Donald Trump tilda de "país arruinado" a España tras el cruce masivo de fronteras en Ceuta

El líder republicano se ha referido a la crisis en la ciudad autónoma española como algo que "nunca había visto".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Donald Trump tilda de "país arruinado" a España tras el cruce masivo de fronteras en Ceuta | AP

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Pepe Ribas
Publicado:

El presidente norteamericano Donald J. Trump se ha referido a España como un "país arruinado" en alusiones a la crisis de Ceuta que sigue azotando al país tras la entrada masiva de migrantes de Marruecos, algo que el mandatario estadounidense ha tildado de "triste de ver". El máximo representante de los Estados Unidos no ha desaprovechado la ocasión para dejarle un recado al país europeo.

No olvida sus rencillas con España en la OTAN

Trump quiso recordar las rencillas que ha tenido con el gobierno de España con respecto a su presupuesto para defensa dentro de la OTAN: "Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar". Esto lo ha dicho en una entrevista con el canal británico GB News. Además, ha lamentado la situación que vive la ciudad autónoma española tras el cruce de fronteras: "Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver".

"Nunca lo había visto"

No se ha olvidado de mencionar al Reino Unido, que ha dicho que tiene "sus propios problemas", pero nada que ver con "tener a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". El líder republicano se ha referido a la crisis en Ceuta como algo que "nunca había visto".

Ya habló de "leyes débiles" y "mala gestión" del ejecutivo de Sánchez

El jefe de la Casa Blanca ya se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días del cruce en tromba de unos 80.000 migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de personas.

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