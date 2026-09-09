Ana María Fuentes, gerente del PSOE, citada como investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire'

El 'caso Leire' vuelve a la palestra. Hoy está citada en la Audiencia Nacional la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que acudirá en calidad de investigada. La causa trata de saber si desde el PSOE se pagó a la exmilitante Leire Díez para tratar de maniobrar en contra de casos judiciales que afecten al partido o al presidente del Gobierno.

Este caso mantiene como investigados a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán, Gaspar Zarrías o Juan Manuel Serrano. Este jueves también está citado Leonardo Marcos exdirector de la Guardia Civil.

Ana María Fuentes es la única persona que, manteniendo un cargo orgánico en el PSOE, está al mismo tiempo imputada por un delito de falsedad en documento mercantil por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar pagos a dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, que el juez sospecha que en realidad era una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros. El juez sospecha del "presumible concierto" de Fuentes, "quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez".

Sospechan que Santos Cerdán orquestó una organización para boicotear causas, coordinada por Leire Díez, y que además puso los recursos del PSOE a disposición de la "estructura criminal".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.