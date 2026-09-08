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Guerra Líbano

Un reportero recibe el ataque de un misil en directo en el sur del Líbano mientras espera que le den paso

El misil israelí impacto a escasos metros del reportero y el cámara que se encontraban informando sobre los nuevos ataques en el sur del Líbano. La imagen se fue a negro en el momento del ataque. Ambos han resultado heridos.

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Laura Simón
Laura Simón
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Una nueva escalda de ataques en el sur del Líbano ha dejado al menos 10 muertos entre la población civil. Un periodista que se encontraba cubriendo la información en la zona de Nabatieh ha sido uno de los heridos por estos ataques. Un momento que ha sido captado en directo.

Un misil israelí impactó a escasos metros del reportero y del cámara con el que trabajaba en ese momento. El impacto fue captado por la cámara. En la imagen puede verse cómo el periodista está esperando para que le den paso desde la cadena cuando la imagen se va a negro.

Tanto el periodista como el cámara han resultado heridos

Tras el impacto tanto el periodista como el cámara han resultado heridos, aunque tal y como ha trascendido su vida no corre peligro. Ambos se encuentran estables tras el impacto.

Israel justificó estas acciones de ataque como respuesta a las agresiones de Hezbolá con drones explosivos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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