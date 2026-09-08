Un reportero recibe el ataque de un misil en directo en el sur del Líbano mientras espera que le den paso

Una nueva escalda de ataques en el sur del Líbano ha dejado al menos 10 muertos entre la población civil. Un periodista que se encontraba cubriendo la información en la zona de Nabatieh ha sido uno de los heridos por estos ataques. Un momento que ha sido captado en directo.

Un misil israelí impactó a escasos metros del reportero y del cámara con el que trabajaba en ese momento. El impacto fue captado por la cámara. En la imagen puede verse cómo el periodista está esperando para que le den paso desde la cadena cuando la imagen se va a negro.

Tanto el periodista como el cámara han resultado heridos

Tras el impacto tanto el periodista como el cámara han resultado heridos, aunque tal y como ha trascendido su vida no corre peligro. Ambos se encuentran estables tras el impacto.

Israel justificó estas acciones de ataque como respuesta a las agresiones de Hezbolá con drones explosivos.

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