Un nuevo terremoto de magnitud 2,8 sacude Agaete, en Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado este miércoles un nuevo terremoto en el entorno de Agaete, en el noroeste de Gran Canaria, de magnitud 2,8 mbLg. El movimiento se produjo a las 08.05 horas, a unos siete kilómetros de profundidad, y fue sentido por la población.

Según la información macrosísmica del IGN, el seísmo alcanzó una intensidad III en Agaete, mientras que también fue percibido, con intensidad II, en puntos como El Agazal, El Turmán y Gáldar. Con esta intensidad, el movimiento puede ser apreciado por algunas personas dentro de edificios, especialmente en reposo, y provocar un ligero balanceo o temblor de objetos colgados. No se han registrado daños en estructuras o edificios.

El terremoto se localizó en un punto situado al sureste de Agaete, en las coordenadas aproximadas 28,09 grados norte y 15,68 grados oeste, según los datos difundidos por el IGN.

Serie sísmica activa desde el 3 de septiembre

El nuevo movimiento se enmarca en una serie sísmica que comenzó el pasado 3 de septiembre en el noroeste de Gran Canaria. Desde entonces, el IGN ha detectado decenas de pequeños terremotos en el entorno de Agaete, aunque muchos de ellos presentan una magnitud demasiado baja para ser percibidos por la población.

En una primera comunicación, el organismo informó de 36 terremotos identificados automáticamente, de los que 12 habían podido ser localizados. La actividad, sin embargo, ha continuado durante los días posteriores y se han seguido detectando nuevos eventos.

El episodio dejó uno de sus movimientos más destacados el pasado 6 de septiembre, con un terremoto de magnitud 1,4, sentido débilmente y con intensidad II. Al día siguiente, el 7 de septiembre, se produjo otro seísmo de magnitud 2,3 localizado al sur de Agaete y a unos tres kilómetros de profundidad, que alcanzó intensidad III y también fue percibido por vecinos de la zona.

El terremoto registrado este miércoles, de 2,8, se convierte así en el de mayor magnitud de esta serie hasta el momento y en el tercer movimiento sentido por la población en apenas cuatro días.

Cerca de 40 terremotos detectados

El IGN mantiene bajo seguimiento esta pequeña serie sísmica de baja magnitud. Los datos publicados hasta ahora apuntan a decenas de movimientos localizados en el entorno de Agaete, con diferentes profundidades y epicentros situados al sureste y suroeste del municipio.

El organismo ha advertido, no obstante, de que las cifras son provisionales. Debido a la baja amplitud de algunas de las señales registradas, tanto el número definitivo de terremotos como sus magnitudes y profundidades podrían variar cuando concluya el análisis detallado de los datos.

119 terremotos en esa zona en 2025

La actividad actual tampoco es un fenómeno completamente inédito en esta zona de Gran Canaria. Según la información difundida por el IGN, durante el último año se habían localizado 119 terremotos en el entorno de Agaete, con una concentración especialmente destacada durante octubre y noviembre de 2025.

En aquel periodo también se registraron movimientos sentidos por la población, entre ellos uno de magnitud 2,9 mbLg, que llegó a alcanzar una intensidad máxima de III-IV en la Escala Macrosísmica Europea.

Por el momento, el IGN define el episodio actual como una pequeña serie sísmica de baja magnitud. Los datos disponibles no establecen una relación entre esta actividad y un escenario de mayor peligrosidad ni atribuyen una causa concreta a la sucesión de terremotos.