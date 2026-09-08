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Carlos III recuerda que Harry y Meghan no deben ser tratados como miembros de la realeza

La monarquía británica aclara el papel institucional que les corresponde a Harry y a Meghan después de varios años fuera del país.

Carlos III se pronuncia sobre el regreso de los duques de Sussex al Reino Unido

Carlos III se pronuncia sobre el regreso de los duques de Sussex al Reino Unido REUTERS

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Yolanda Durán
Publicado:

La Casa Real británica ha cerrado la puerta a una reincorporación de los duques de Sussex a la actividad oficial. En una carta, Carlos III recuerda que Harry y Meghan continúan sin ser miembros activos de la familia real y que su situación no cambia por haber regresado al Reino Unido.

El documento fue remitido a altos responsables del Gobierno, las Fuerzas Armadas y otras autoridades, con el objetivo de evitar confusiones cuando la pareja participe en actos públicos vinculados a sus intereses personales o a sus organizaciones benéficas. El escrito insiste en que esas actividades se desarrollan a título privado y no representan a la Corona.

Uno de los puntos más relevantes afecta a los tratamientos de Su Alteza Real. Aunque Harry y Meghan conservan formalmente sus títulos de duque y duquesa de Sussex, los tratamientos de Su Alteza Real permanecen en suspenso y no deben utilizarse. La aclaración recupera así los términos establecidos después de su salida de las funciones institucionales en el año 2020.

Una advertencia en forma de carta

El mensaje tiene especial importancia por el contexto actual. Tras seis años en California, la familia ha regresado al Reino Unido y se ha instalado, según algunos medios, en los Cotswolds. La vuelta ha alimentado las especulaciones sobre una posible recuperación de protagonismo público, especialmente en el caso de Harry, que mantiene compromisos relacionados con su labor filantrópica.

Sin embargo, la carta establece una separación clara entre esas iniciativas y las obligaciones de los miembros en activo. También señala que las cuestiones relacionadas con su seguridad deben seguir tratándose por los canales correspondientes, sin que su residencia británica implique automáticamente los mismos privilegios que reciben los integrantes que representan oficialmente al rey.

La intervención del monarca funciona como una precisión institucional más que como un anuncio de nuevas medidas. El objetivo es dejar fijado que la vuelta física al país no supone una vuelta a la actividad de la Corona. Los Sussex pueden desarrollar su vida personal, comercial y benéfica con independencia. Eso sí, sin recuperar las funciones oficiales que abandonaron hace seis años, al menos por ahora.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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