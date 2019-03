Disturbios en Venezuela en las protestas contra la nueva ley universitaria de Chávez

Al menos tres personas han resultado heridas este jueves después de que oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela reprimieran con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación de estudiantes en Caracas que protestaban contra la nueva Ley de Educación Universitaria que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional.



Cientos de estudiantes iniciaron una marcha desde la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) --la más importante del país-- que tenía como destino la Plaza de Venezuela, en el centro de la capital, pero no pudieron concluirla al ser interceptados por decenas de uniformados.



Estos incidentes habrían dejado un total de tres heridos, entre ellos, un estudiante, un fotógrafo de la agencia AFP y el ex director nacional de Protección Civil general Antonio Rivero, según han informado los medios locales.



"Esto ha sido una emboscada", ha expresado la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, quien ha denunciado que los estudiantes, profesores y autoridades universitarias han sido "brutalmente agredidos" por los oficiales de la Guardia Nacional que "reprimieron por todos los medios" la protesta.



La nueva Ley de Educación Universitaria ha sido aprobada en la madrugada de este jueves (por la mañana en España) por el Parlamento venezolano, controlado casi en su totalidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), agrupación política dirigida por el presidente Hugo Chávez.



La nueva ley establece que la educación superior deberá promover "la patria socialista", "el socialismo bolivariano", "la construcción de una sociedad sin clases" y "el anticolonialismo político y epistémico".



Las asociaciones de estudiantes y profesores han rechazado contundentemente esta nueva normativa que elimina la autonomía que durante años han gozado todas las universidades públicas de Venezuela, para decidir sobre su gestión administrativa y la elección interna de sus autoridades.



Los profesores ahora tendrán el nivel de "trabajadores de educación". Pero uno de los puntos que más ha sido criticado es la elección de las autoridades universitarias que hasta ahora estaba solo en manos de estudiantes y profesores.



La oposición ha criticado que una ley tan polémica como esta haya sido discutida de madrugada y no por la tarde.



Con esta decisión del Parlamento "queda aclaro que no hay Estado de Derecho y no hay garantía del debido proceso, no hay estado de derecho porque no hay autonomía de los poderes del Estado", ha denunciado el la oposición.



La Ley de Educación Universitaria forma parte de un paquete de medidas que ha aprobado a toda velocidad la Asamblea Nacional, que durante todo diciembre celebrará sesiones extraordinarias para dar luz verde a una serie de normativas impulsadas por Chávez, antes de que la oposición regrese al Parlamento en el nuevo período legislativo que comenzará en enero de 2011.