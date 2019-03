"Me apena que le hayan arrestado, pero con suerte saldrá pronto y podremos celebrarlo con champán", afirmó el agente de 'Spiderman', Max Markson. En la calle se habían reunido varias decenas de personas para ver la escalada, otra más para su colección de más de 70 edificios y monumentos trepados, entre ellos, el Empire State de Nueva York, el rascacielos chino Taipei 101, la torre Eiffel de París o la torre Agbar en Barcelona.



No es la primera vez que detienen a Robert, que normalmente afronta la escalada aún cuando no obtiene los permisos necesarios. En Australia ya había sido multado con 750 dólares del país (unos 495 euros) por trepar los 41 pisos del Banco de Escocia, también en Sidney.



La vida de 'Spiderman' ha sido retratada en la película 'La leyenda del hombre araña', publicada en 2009. A lo largo de su carrera, Robert ha sufrido varias caídas graves, alguna desde más de 15 metros, en las que se ha fracturado numerosos huesos. También padeció un edema cerebral y vértigo crónico.