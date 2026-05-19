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Detenido un exmédico en Australia por más de un centenar de violaciones y agresiones sexuales durante sus consultas

La Policía australiana ha acusado a un exmédico de 74 años por 148 presuntos delitos de violación y agresión sexual cometidos a lo largo de más de una década.

Consulta m&eacute;dica

Consulta médicaGetty Images | Archivo

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Anna Martín
Publicado:

La Policíadel estado australiano de Queensland, en el noreste del país, ha acusado este martes a un exmédico de Brisbane de 148 delitos de violación y agresión sexual. Los presuntos delitos fueron cometidos contra 15 mujeres durante más de diez años en una clínica privada.

Según informaron las autoridades policiales de Queensland en un comunicado, el acusado, un hombre de 74 años residente en Highgate Hill, al sur de Brisbane, afronta 94 cargos por violación y 54 por agresión sexual tras una investigación desarrollada por la Brigada de Investigaciones Criminales de la ciudad.

Los presuntos delitos de los que se le acusa, tal y como se ha informado, habrían ocurrido entre comienzos de los años 2000 y 2015, cuando el sospechoso ejercía como médico en un centro sanitario privado.

Víctimas: desde adolescentes hasta mujeres de 40 años

La investigación fue abierta después de que varias presuntas víctimas, desde adolescentes a mujeres de unos 40 años en el momento de los hechos, denunciaran abusos sufridos durante consultas médicas hechas por el acusado.

El hombre fue detenido este martes y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el próximo 23 de junio. "Los delitos de esta naturaleza son una deplorable violación de la confianza, y los investigadores están comprometidos a agotar todas las vías posibles para buscar justicia para las víctimas supervivientes", declaró el investigador Denis Silk en el comunicado policial.

La Policía de Queensland ha indicado que la investigación continúa abierta y pide que cualquier persona con información adicional o que haya vivido experiencias como las denunciadas contacte con las autoridades.

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