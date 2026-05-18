Europa critica la parálisis de Trump en Irán y exige reabrir Ormuz

Europa asume que tiene poca influencia en la región. Es difícil que los 27 puedan mediar entre Irán y EEUU, más todavía cuando desde el primer momento los europeos se negaron a participar en cualquier operación militar que incluyera ataques o bombardeos en Oriente Medio.

Los ministros europeos se han dado cita en Bruselas para analizar el impacto de la guerra en Irán y otros acontecimientos geopolíticos que impactan en la UE. El debate se ha centrado en las perturbaciones en los ámbitos de la energía, el transporte, la seguridad alimentaria y la migración.

La jefa de la diplomacia comunitaria ha señalado que las negociaciones entre EEUU e Irán están en punto muerto, sobre todo por las constantes amenazas que se lanzan entre ellos y las acusaciones mutuas. Kaja Kallas critica que el problema es que ninguna de las dos partes acepta ningún tipo de mediación.

"Estamos en contacto constante y les decimos que, al menos, deberíamos ponernos de acuerdo en la primera fase: detener los ataques y abrir el estrecho de Ormuz, y luego, a partir de ahí, podríamos negociar los temas más espinosos, pero es muy difícil y, al final, EEUU tiene que llegar a un acuerdo con Irán", ha asegurado Kallas a su llegada al Consejo Europeo.

Europa exige reabrir Ormuz

Para los europeos lo más importante es la reapertura del estrecho de Ormuz. Un bloqueo que está costando miles de millones de euros en sobrecostes energéticos. Según cálculos de la Comisión Europea, desde que comenzó la guerra la factura asciende a unos 40.000 millones de euros adicionales, habiendo comprado exactamente las mismas cantidades de gas y petróleo que antes de que comenzaran los ataques estadounidenses.

La UE está perdiendo unos 500 millones cada día por el impacto de las hostilidades, de ahí que la urgencia sea máxima. Además, fuentes comunitarias asumen que el conflicto puede prolongarse meses o incluso años.

Kaja Kallas ha alertado de que, si aceptamos que Irán imponga condiciones a los barcos y a los países para pasar Ormuz, eso legitimaría el bloqueo de otros estrechos en el mundo.

"Si empiezas a imponer condiciones sobre quién puede pasar o no por Ormuz, entonces ya estás entrando en la lógica de que limitar ese paso es, de algún modo, legítimo. Estamos intentando presionar y convencer a todos los actores de que debe respetarse la libertad de navegación, porque vemos otros estrechos en el mundo que podrían instrumentalizarse de una forma parecida, y eso no beneficia a nadie", ha asegurado la política estonia.

Mientras, de manera paralela, Francia y Reino Unido siguen preparando una misión militar que pueda escoltar barcos en la región para proteger el flujo de petróleo y gas. Pero sigue habiendo una línea roja: sólo se pondrá en marcha cuando cesen los bombardeos. Europa no mandará a sus soldados mientras continúe el fuego cruzado.

Europa tiene prisa, porque hay mucho en juego. Por el estrecho de Ormuz transita el 20% del petróleo que se vende en el mundo, en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

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