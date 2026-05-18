Vetan de por vida a un pasajero por morder a un auxiliar de vuelo en una ruta entre Australia y EEUU

Un pasajero neozelandés ah sido detenido en Tahití y vetado de por vida por la aerolínea australiana Qantas tras ser acusado de morder a un auxiliar de vuelo durante un trayecto entre Australia y Estados Unidos.

El incidente se produjo el pasado viernes a bordo del vuelo QF21, que cubría la ruta entre Melbourne, en el sur de Australia, y Dallas, en el sur de Estados Unidos.

La aeronave había despegado a las 14:30 hora local, 4:30 GMT, y tuvo que desviarse unas siete horas después hacia Papeete, capital de Tahití, debido al comportamiento agresivo del pasajero.

Según un portavoz de Qantas, varios miembros de la tripulación y pasajeros colaboraron para contener al hombre después de que este supuestamente atacara y mordiera a un asistente de vuelo en plena travesía.

El hombre fue detenido

La aerolínea explicó que la situación obligó a modificar la ruta prevista del avión y aterrizar en Tahití, donde las autoridades locales procedieron a detener al pasajero.

La compañía australiana aseguró que la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y empleados es su "prioridad absoluta" y confirmó que el hombre tiene prohibido volver a viajar tanto con Qantas como con Jetstar, su filial de bajo coste.

Tras el aterrizaje en Papeete, el vuelo permaneció varias horas en tierra antes de retomar su trayecto hacia Dallas. No se informó de heridos graves relacionados con el incidente, según la información facilitada hasta el momento.

El caso ha trascendido también por unas imágenes difundidas en redes sociales por el comediante australiano Mike Goldstein, en las que se observa a un hombre discutiendo de forma acalorada con miembros de la tripulación.

En el vídeo, el pasajero insulta a los empleados mientras estos le piden que se traslade a la parte trasera del avión.

Las imágenes muestran al hombre tambaleándose y hablando con dificultad, mientras explica que quería "salir a fumar un cigarrillo". No obstante, el vídeo difundido no recoge la presunta agresión ni el momento en el que el auxiliar de vuelo habría sido mordido.

La identidad del pasajero no ha sido revelada. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda confirmó a medios neozelandeses que tenía constancia de la detención de un ciudadano del país en Tahití el pasado 16 de mayo, aunque evitó ofrecer más detalles por motivos de privacidad.

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