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Portugal endurece la ley para luchar contra los narcos

Hoy entra en vigor un decreto ley que refuerza la legislación portuguesa contra las lanchas rápidas, que se acerca a la norma española, vigente desde 2018

Portugal endurece la ley para luchar contra los narcos

Portugal endurece la ley para luchar contra los narcos | Agencias/Guardia Civil/Antena 3

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

Los narcotraficantes han extendido su imperio por el Estrecho de este a oeste. Cuando se sienten acosados en el Campo de Gibraltar cambian sus desembarcos al Guadalquivir y las costas de Huelva y Portugal y al revés. Tradicionalmente Galicia contaba con talleres de construcción de embarcaciones de alta velociadad, que al prohibirse en nuestro país, proliferaron en el país vecino. Desde entonces, se ha disparado la construcción y uso de narcolanchas en Portugal, de hecho, se han incautado 200 en solo seis años. Los talleres de reparación se ubican en el norte del país luso, aquí cuentan también con el apoyo de los mecánicos y constructores gallegos, y en el sur cuentan con naves y puertos pequeños donde resguardan sus lanchas.

Más armas legales contra los narcos

La ley, que hoy se endurece, es un instrumento esencial para igualar la lucha contra el narco en toda la Península. A partir de ahora, la fabricación, posesión y uso de estas embarcaciones estarán regulados por el estado, bajo penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de hasta 100.000 euros. Es un texto legal que se aprobó el pasado 28 de octubre, un día después de que el cabo de la Guardia Nacional Republicana Pedro Manata e Silva muriese en el río Guadiana mientras perseguía a unos narcotraficantes

La prohibición de las narcolanchas ha dado sus frutos en España

Se espera, que los efectos en el acoso al narcotraficante y "petaquero", aquellos que se dedican a suministrar el combustible a las narcolanchas, se note en pocos meses. En España, en cinco años se han intervenido 1.699 narcolanchas, una media de 238 al año, sin embargo en 2018, el año que entró en vigor la prohibición en nuestro país se intervinieron tan solo 22 embarcaciones. Otro ejemplo en Galicia se capturaron 84 narcolanchas en 2022 y la cifra descendió hasta nueve, dos años después.

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