Encuentran los cuerpos de los cinco italianos que murieron en Maldivas haciendo submarinismo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia ha confirmado este lunes que han localizado los cuerpos de los cinco italianos que murieron el pasado jueves en Maldivas practicando submarinismo. Ese mismo día ya encontraron el cuerpo sin vida de uno de ellos. Uno de los buzos especializados que trabajó en el rescate también acabó falleciendo.

Según apuntan las primeras informaciones del Ministerio, los italianos murieron mientras exploraban una cueva que se sitúa a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, pese a que el límite permitido para las actividades de buceo recreativo en Maldivas es de 30 metros. El grupo recababa datos para estudios científicos.

Este lunes, un equipo de buzos de rescate que lleva trabajando desde la semana pasada ha podido localizar los cuerpos, aunque todavía no se han podido recuperar. "En los próximos días se realizarán nuevas inmersiones para recuperar los cuerpos", ha informado Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de Maldivas, a BBC.

Los buceadores tenían experiencia

Las autoridades locales investigan el motivo por el que los excursionistas superaron el umbral de profundidad legal para inmersiones recreativas en Maldivas. Por el momento, la única pista que han podido hallar es una bombona de oxígeno vacía junto al primer cadáver.

No obstante, según ha trascendido las víctimas contaban con experiencia en el buceo, por lo que entre las hipótesis plantean como una causa muy poco probable que la causa de las muertes sea una imprudencia de alguno de ellos. Por el momento, se baraja una inclemencia climática, un error técnico o algún imprevisto.

Un trágico suceso lleno de incógnitas

De hecho, entre los buceadores fallecidos se encontraba Monica Montefalcone, profesora de Biología Marina de la Universidad de Génova de 51 años, junto a su hija Giorgia Sommacal de 22 años. El marido, Carlo Sommacal aseguró a la prensa italiana que "la única certeza que tengo es que mi mujer es una de las mejores buceadoras del mundo, nunca habría puesto en peligro la vida de nuestra hija ni la de otros chicos".

Durante la inmersión también fallecieron Federico Gualtieri, de 30 años, y Muriel Oddenino, de 31. Los acompañaba Gianluca Benedetti, instructor de buceo de 44 años , que fue a quien encontraron primero. Decidió dejar su trabajo en un banco italiano para dedicarse en las Maldivas a este deporte.

Eran las 11:00 horas de la mañana cuando comenzaron la sumersión. Y fue una hora más tarde, al ver que no aparecían en el punto acordado con la embarcación de referencia, cuando se encendieron las alarmas. El capitán dio el aviso al Centro de coordinación marítima de la Guardia Costera de las Maldivas las 13:45 horas. Inmediatamente iniciaron la búsqueda, y a las 18:13 horas localizaron el cadáver de Benedetti, junto a su bombona de oxígeno vacía. La investigación continúa con el fin de conocer qué ocurrió.

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