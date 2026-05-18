Muere una turista atrapada en una pelea de elefantes en la India

Una turista ha muerto este lunes en un santuario de elefantes amaestrados en el estado de Karnataka, en el sur de la India, tras quedar atrapada en medio de una pelea entre dos de ellos.

Originaria del estado de Tamil Nadu, la mujer de 33 años estaba observando el baño de los elefantes cuando uno de los elefantes amaestrados atacó a otro, que perdió el equilibrio y volcó sobre la turista.

En concreto, el accidente se produjo en el Campamento de Elefantes Dubare. Gestionado por la empresa pública de ecoturismo del Gobierno de Karnataka, dicho estado alberga en torno a un cuarto de los paquidermos de la India.

El santuario ofrece a los turistas actividades como bañar y alimentar a "elefantes entrenados por naturalistas", según indica su página web. En consecuencia, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, ha ordenado una investigación y ha pedido restringir las actividades que implican un contacto cercano entre turistas y elefantes, según ha reportado la agencia local PTI.

El accidente fue grabado por distintos testigos y subido posteriormente a redes sociales. No es la primera vez que actividades turísticas que involucran animales salvajes acaban en accidentes mortales.

Más actividades turísticas con elefantes que acabaron en tragedia

A principios de mes, otro elefante desató el caos en el sur de la India, concretamente en el estado de Kerala. El animal, que había sido trasladado al templo Kidangoor Subramanya Swamy para recibir bendiciones, se liberó de sus cadenas y sembró el pánico durante casi dos horas.

Antes de ser reducido por las autoridades, el elefante volcó un coche, lanzó un tuk-tuk y una motocicleta, y llegó a impactar contra la pared de una vivienda cercana. Además, un hombre de 40 años identificado como Vishnu perdió la vida tras ser pisoteado por el animal. Según el medio británico 'The Sun' el animal permaneció junto al cuerpo durante un tiempo prolongado, lo que dificultó la asistencia sanitaria.

La situación requirió la intervención de la policía, agentes de vida silvestre y a un equipo especializado en elefantes, que finalmente lograron reducir al animal con dardos tranquilizantes y asegurar la zona.

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