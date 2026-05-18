Detienen a un hombre por irrumpir disfrazado en el recinto donde está el mono Punch y a otro por grabarlo

Las autoridades japonesas han detenido a dos estadounidenses después de que irrumpieran en el recinto donde se encuentra el mono Punch, un macaco japonés que se hizo viral por aferrarse a un peluche de orangután tras ser rechazado por su madre a nacer.

Desde el establecimiento, el zoológico de la ciudad de Ichiwaka, informaron a través de X que habían entregado a dos personas a la policía relacionados con el incidente, que ocurrió a las 10:50 horas de la mañana de este domingo. Como consecuencia de lo ocurrido, el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa decidió reforzar las medidas de seguridad: se vieron obligados a cerrar varias áreas y a cancelar un evento.

Una promoción ilícita

La comisaría de la policía local indicó que los dos detenidos, de origen estadounidense, están acusados de presunta obstrucción a la actividad comercial mediante la fuerza, aunque ambos han negado los cargos, tal y como recoge el diario Mainichi. Uno de los detenidos ha sido identificado como Reed Junai Dayson, estudiante universitario de 24 años, que fue quien se coló en el recinto donde conviven decenas de monos. El joven iba disfrazado para promocionar una 'memecoin', un popular tipo de criptomoneda. El otro implicado, Neil Jabari Duane, grabó el incidente.

El mono Punch se popularizó rápidamente después de que se difundiera un vídeo del macaco buscando apoyo entre la manada, que le apartaban constantemente. A partir de ese momento, se convirtió en el máximo protagonista de internet provocando que se multiplicaran las visitas al zoológico.

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