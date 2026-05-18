Las imágenes de una brutal pelea con sillas volando deja escenas de caos en un restaurante

Una violenta pelea entre adolescentes ha provocado escenas de pánico en un restaurante Chipotle de Washington D. C., Estados Unidos, donde varios comensales quedaron atrapados en medio del altercado mientras sillas y mesas eran desplazadas por el local.

El incidente quedó registrado en varios vídeos difundidos en redes sociales, en los que se aprecia cómo la situación se descontrola en plena zona de clientes. En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes enfrentándose a golpes, mientras algunas sillas vuelan de un lado a otro y varias personas intentan apartarse para evitar ser alcanzadas.

Las grabaciones muestran también a clientes acorralados en distintas partes del establecimiento, sin apenas margen para salir del área en la que se estaba produciendo la riña. Empleados y presentes trataron de resguardarse en medio de los empujones y del movimiento de mobiliario, en una escena marcada por la confusión y el temor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas heridas ni de arrestos relacionados con el suceso. Tampoco constan denuncias formales, mientras los vídeos de la pelea continúan circulando en plataformas digitales.

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