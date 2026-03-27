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Un médico, detenido por agredir sexualmente a dos pacientes en Cullera

Se le atribuyen dos delitos de agresión sexual al detenido, pero podrían ser más.

Detenido un m&eacute;dico de un centro de salud de Cullera

Detenido un médico de un centro de salud de CulleraEuropa Press

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Anna Martín
Publicado:

La Guardia Civil detiene a un médico de un centro de salud de Cullera, Valencia, por al menos dos delitos de agresión sexual cometidos contra dos mujeres. Ambas manifestaron que se les realizaron acciones que las violentaron con el pretexto de que eran necesarias para la atención médica.

La Guardia Civil ha informado que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por una de las dos mujeres, quien había acudido al servicio de urgencias del centro de salud de la localidad valenciana por un cuadro de malestar general.

A raíz de esta denuncia, los agentes del Puesto Principal de Cullera, que llevaban a cabo la investigación, lograron localizar a una segunda mujer que manifestó haber sufrido una situación similar a manos del mismo facultativo.

El hombre de 35 años y de nacionalidad venezolana-francesa al que se atribuyen dos delitos de agresión sexual, ha sido detenido y se le han impuesto órdenes de alejamiento que le prohíben acercarse tanto a las víctimas como a los centros médicos de la localidad donde ejercía su profesión. Además, se le ha apartado del servicio.

La Guardia Civil insta a cualquier persona que crea haber podido ser víctima a ponerse en contacto con el cuartel de Cullera.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sueca Plaza número 1.

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