Un hombre francés, acusado de violar y agredir a más de 30 niños: organizaba fiestas de cumpleaños o de pijama en su casa

El caso que ha sacudido a Francia sigue creciendo. Un hombre de 40 años ha sido nuevamente imputado por violación y agresiones sexuales a menores tras descubrirse nuevas víctimas. Los hechos han ocurrido en la pequeña localidad de Lucenay, cerca de Lyon. Con las nuevas diligencias, el número de víctimas identificadas asciende ya a 34 niños de entre 3 y 9 años.

La investigación apunta a que los hechos se produjeron durante varios años, entre 2020 y 2024, en el propio domicilio del sospechoso. Allí, el hombre organizaba reuniones infantiles como cumpleaños o fiestas de pijamas a las que acudían compañeros de colegio de sus hijos. Ese entorno de confianza fue, según los investigadores, la clave que le permitió actuar sin levantar sospechas durante tanto tiempo.

Los menores relataron lo ocurrido a sus padres

El caso comenzó a destaparse cuando varios menores relataron lo ocurrido a sus padres. A partir de esos testimonios, las denuncias se multiplicaron y la investigación dio un salto decisivo tras los registros policiales en la vivienda del acusado. Los agentes localizaron cerca de 330 vídeos y fotografías grabados con dispositivos electrónicos, material que ha resultado fundamental para identificar a nuevas víctimas.

Durante los interrogatorios, el sospechoso habría admitido hechos relacionados con una treintena de menores, lo que llevó a la justicia a ampliar los cargos. Tras quedar en libertad, el hombre envió una carta dirigida tanto a su familia como a las familias de los menores afectados. En ella describía su sufrimiento interno y reconocía su atracción por niños muy pequeños, asegurando que sentía rechazo hacia sí mismo pero que no encontraba la fuerza para hablar de ello.

Permanece en prisión preventiva

Tiempo después, trató de quitarse la vida en un bosque de la región del Ródano, donde finalmente fue localizado y rescatado por la policía. Desde entonces, permanece en prisión preventiva desde hace más de un año.

El caso ha provocado una fuerte conmoción en esta tranquila localidad francesa, donde muchas familias aún intentan asimilar lo ocurrido. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avance el análisis del material incautado.

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