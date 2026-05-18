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Detenido un profesor tras mantener relaciones sexuales con su alumna en un aula de instituto

El docente, que trabajaba desde hacía diez años en un instituto de San Antonio, fue suspendido tras la apertura de una investigación policial.

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Imagen de archivo de una clase vacíaPixabay

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Las autoridades de Texas han detenido a un profesor de secundaria acusado de mantener una relación sexual con una alumna de 17 años dentro del instituto donde impartía clase. La investigación comenzó después de que otro estudiante los viera juntos en un aula del centro educativo, según recogen los documentos judiciales del caso.

El detenido es Chad Allen Rodriguez, de 38 años, profesor de física y astronomía en el instituto John Jay High School, en San Antonio. Además de su labor docente, también entrenaba a equipos de fútbol americano y atletismo del centro. La Fiscalía le acusa de mantener una relación inapropiada entre un educador y una estudiante, un delito grave de segundo grado en Texas que puede acarrear penas de hasta 20 años de prisión.

Según la investigación, el contacto entre ambos comenzó en octubre del año pasado. Las autoridades sostienen que, tras conocerse, profesor y alumna empezaron a intercambiar mensajes y contenido sexual a través del teléfono móvil. Los documentos judiciales también apuntan a que ambos habrían mantenido encuentros sexuales dentro del aula del docente.

El caso salió a la luz tras la alerta de otro alumno

La investigación dio un giro el pasado jueves, cuando un estudiante vio al profesor y a la menor a solas dentro de una de las clases del instituto. La documentación judicial no especifica qué observó exactamente el alumno ni qué generó las sospechas, aunque ese episodio terminó activando el protocolo policial.

Después de ser vistos juntos, la estudiante abandonó el aula y explicó a los agentes que había mantenido relaciones sexuales con el profesor, según consta en el informe del caso.

A partir de esa declaración, las autoridades recopilaron pruebas y formalizaron la acusación contra Rodriguez durante el fin de semana.

El distrito escolar aparta al docente

El distrito escolar confirmó que el profesor ha sido suspendido de empleo mientras continúa la investigación. En un comunicado, la administración educativa aseguró que está "cooperando con la ley".

Rodriguez llevaba diez años trabajando en el instituto John Jay High School, ubicado en San Antonio, una de las principales ciudades del estado de Texas.

Aunque la edad de consentimiento sexual en Texas está fijada en los 17 años, la legislación estatal contempla delitos específicos cuando existe una relación entre un docente y un estudiante debido a la posición de autoridad que ocupa el educador dentro del entorno académico.

Por el momento, las autoridades no han informado de nuevas denuncias vinculadas al profesor ni han detallado si la investigación podría ampliarse en los próximos días.

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