Un tiroteo contra la mayor mezquita de San Diego deja 5 muertos, entre ellos los dos atacantes de 17 y 19 años

Tragedia en San Diego a cuenta de un nuevo tiroteo. Al menos 5 personas han muerto en un ataque a la mezquita más grande del condado californiano. Entre los fallecidos están los dos atacantes.

"Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos", informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. Según las primera informaciones difundidas por el FBI los atacantes tenían entre 17 y 19 años y murieron "por heridas de bala autoinfligidas".

La identidad de las víctimas no se conocerá hasta dentro de unos días aunque sí ha trascendido que uno de los fallecidos es un guardia de seguridad que habría ayudado a evitar una tragedia mayor. Sus familias sí que han sido ya informadas.

¿Qué se sabe de los atacantes?

Los dos jóvenes que atacaron a tiros la mayor mezquita de San Diego tienen edades comprendidas entre los 17 y los 19 años. Uno de ellos está vinculado a una escuela ubicada a 1,6 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el suceso, es la escuela de secundaria Madison.

Scott Wahl dio a conocer un detalle importante para la investigación y es que la madre de uno de los atacantes encontró una nota de suicidio, en la que su hijo escribía sobre orgullo racial. Además, ha trascendido que el más pequeño de los atacantes, el de 17 de años sustrajo del domicilio de su madre tres armas. Al parecer, fue la madre de este joven quien alertó a las autoridades de que su hijo, su coche y tres armas almacenadas en el domicilio familiar habían desaparecido.

Esa información llevó a los investigadores a considerar que podía representar una amenaza más amplia, lo que elevó el nivel de la evaluación de riesgo durante el operativo de búsqueda.

Donald Trump ha calificado lo ocurrido de "terrible" y dijo que ofrecerían una sesión informativa del hecho a cargo del director del FBI, Kash Patel. Las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que incrementará la seguridad y vigilancia en los centros islámicos tras el ataque perpetrado en San Diego.

Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.

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