En libertad Coulson, exjefe de prensa de Cameron, por las escuchas ilegales

Andy Coulson, exjefe de prensa del primer ministro británico, David Cameron, fue detenido hoy bajo sospecha de corrupción e interceptación de teléfonos mientras era director del periódico News of the world, informó la agencia británica PA. Después de nueve horas declarando, Coulson ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta el próximo mes de octubre, según ha informado la cadena británica BBC.

Coulson ha comparecido en una comisaría del sur de Londres para declarar en relación con el caso de las escuchas telefónicas a famosos, políticos, víctimas de atentados y militares que lucharon en Afganistán e Irak realizadas por el diario sensacionalista News of the World, según ha informado una fuente policial a la cadena de televisión Channel 4.

Pero no sólo han sido registradas dichas oficinas, también están registrando una vivienda de Coulson en Forest Hill, en el sur de Londres, y las propiedades de Goodman. Por este motivo, investigadores de la Policía están registrando las oficinas del diario Daily Star por el escándalo de las escuchas telefónicas.

Este registro se produce después de la detención del antiguo corresponsal de Casa Real del News of the World Clive Goodman, que actualmente trabaja para el Daily Star Sunday. Además de este, también ha sido arrestado Andy Coulson, exdirector de Comunicación del primer ministro británico, David Cameron, y exdirector del News of the World.

Coulson, de 43 años, dimitió de su cargo como asesor de Cameron el pasado enero al verse salpicado por el escándalo, si bien siempre ha mantenido que no fue consciente de que la práctica de interceptar móviles se llevara a cabo bajo su dirección.

Cameron defendió hoy su decisión de contratar a Coulson como jefe de prensa y dijo que asumía su responsabilidad, al tiempo que aseguró que le había pedido garantías de que no estaba implicado en los pinchazos.

La detención de Coulson fue anticipada por el periódico The Guardian, que adelantó también que en los próximos días será arrestado otro reportero del rotativo sensacionalista.

El presidente del grupo News International, James Murdoch -hijo del magnate Rupert Murdoch-, anunció ayer que el periódico, hermano dominical de The Sun y el de mayor tirada del país, publicará este domingo su última edición, para zanjar el asunto de las escuchas.

Este escándalo estalló en 2006 y se saldó con el encarcelamiento del corresponsal de realeza del periódico, Clive Goodman, y su socio el detective Glen Mulcaire, por haber pinchado los buzones de teléfonos móviles de personalidades de la vida pública británica, incluidos miembros de la Familia Real.

La investigación se reabrió hace unos meses cuando varios famosos denunciaron que sus teléfonos habían sido intervenidos, entre ellos la actriz Sienna Miller, y el caso se complicó esta semana al conocerse que el rotativo también había intervenido los móviles de una niña asesinada y familiares de soldados muertos en Irak.