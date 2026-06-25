Los desgarradores testimonios en Venezuela tras los terremotos: "Cuando bajamos el escenario era de película de terror"

Han sido dos los terremotos los que han sacudido Venezuela este miércoles, con tan solo 39 segundos de diferencia entre ellos.

En las últimas horas ha podido conocerse que, por el momento, han dejado 32 muertos y más de 700 heridos, según ha declarado la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en un mensaje a la nación.

Los primeros testimonios de lo ocurrido lo recuerdan como una "película de terror", algo que cuentan desgarrados por completo.

Dan las gracias por estar vivos

"Sentíamos como todo sonaba, como todo se caía y nos abrazamos", contaba una mujer, que en ese momento se encontraba con su familia en la cocina de su casa.

Dando las "gracias por estar vivos" algunos de ellos relatan como se quedaron a metros del desastre, que llegó a derrumbar edificios cerca de donde se encontraban.

Rota totalmente, una joven que estaba en su domicilio en el momento de ambos seísmos explica que abrieron la puerta como pudieron porque la nube de humo no les dejaba ver. "Cuando bajamos el escenario era de película de terror", añade entre lágrimas.

Número de fallecidos en aumento

Los mismos vecinos ayudan en las labores de rescate y sacan como pueden a los que han quedado dentro de los edificios o de los escombros. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan con la búsqueda de supervivientes.

Estados Unidos, que se ha pronunciado a través del Servicio Geológico (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos.

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