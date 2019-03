'Anonymous', la guerra en la red

Su arresto desencadena una reacción en cadena en la Red. Piratas informáticos cuelgan una aplicación online para atacar a las empresas que han cercado a Wikileaks.

Las redes sociales cierran las cuentas de los ciberactivistas. Los piratas no ceden y se lanzan contra los gigantes económicos atacando las webs de MasterCard, Visa y el banco suizo que canceló la financiación de Wikileaks.



El miedo a esta continua revelación de secretos ha provocado temor en el sector financiero y ha hecho que muchas empresas no quieran que se les asocie con Wikileaks.



Una batalla en la red que también se desarrolla en las redacciones de los medios de información, el tema es claro, si desvelar secretos diplomáticos es periodismo o simple cotilleo.



¿Periodismo o cotilleo? Wikileaks a juicio de los expertos ha demostrado que es posible utilizar un medio como Internet para poner en jaque a la diplomacia mundial. Es en la Red donde Julian Assange ha conseguido los apoyos para ser nombrado hombre del año por la revista Time. 322.000 lectores le han votado.



Candidatos como Barack Obama, Steve Jobs, fundador de Apple, o el creador de Facebook no han tenido la misma acogida. Time califica a Julian Assange con el apelativo de 'El soplón de la era digital', ya que lo mismo desvela las torturas en Irak que los emails privados de Sara Palin.