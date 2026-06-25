Las labores de rescate en Venezuela tras los devastadores terremotos, streaming en directo

Las autoridades siguen con las tareas de rescate en Venezuela tras los terribles terremotos que han sacudido el país de escala 7,2 y 7,5. El gobierno de Delcy Rodríguez ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional. Los sismos han castigado duramente la zona costera de La Guaira y han azotado Caracas y otros estados del país caribeño.

El gobierno chavista adelantó en su primer balance que eran" Mantengamos la unión para salvar vidas, lo primero es rescatar vidas", declaró la presidenta , Delcy Rodríguez. "Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible".

El gobierno de Venezuela ha habilitado además una plataforma para localizar desaparecidos, ante el colapso de las comunicaciones. A través del sitio 'desaparecidosterremotovenezuela.com', los familiares pueden registrar a personas incomunicadas y consultar actualizaciones. Hasta el momento, se han reportado miles sin contacto con sus familias, aunque no todas figuran como desaparecidas.

Sigue en streaming en directo las tareas de rescate en Venezuela.

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