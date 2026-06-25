Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

VENEZUELA

Las labores de rescate en Venezuela tras los devastadores terremotos, streaming en directo

Sigue en directo las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes tras los trágicos terremotos en Venezuela.

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Las autoridades siguen con las tareas de rescate en Venezuela tras los terribles terremotos que han sacudido el país de escala 7,2 y 7,5. El gobierno de Delcy Rodríguez ha declarado el estado de emergencia en el territorio nacional. Los sismos han castigado duramente la zona costera de La Guaira y han azotado Caracas y otros estados del país caribeño.

El gobierno chavista adelantó en su primer balance que eran 32 las víctimas mortales y 700 los heridos." Mantengamos la unión para salvar vidas, lo primero es rescatar vidas", declaró la presidenta , Delcy Rodríguez. "Hacemos un llamado a todos los ciudadanos a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible".

El gobierno de Venezuela ha habilitado además una plataforma para localizar desaparecidos, ante el colapso de las comunicaciones. A través del sitio 'desaparecidosterremotovenezuela.com', los familiares pueden registrar a personas incomunicadas y consultar actualizaciones. Hasta el momento, se han reportado miles sin contacto con sus familias, aunque no todas figuran como desaparecidas.

Sigue en streaming en directo las tareas de rescate en Venezuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

España se queda fuera de la reunión de las grandes potencias europeas para preparar la cumbre de la OTAN en julio

Bandera de la OTAN

Publicidad

Mundo

ntegrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles en Venezuela

Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: Entre 10.000 y 100.000 muertos estima el Servicio Geológico de Estados Unidos

Antena 3 Noticias

Un terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Japón a la misma hora que los seísmos de Venezuela

Labores de rescate tras los terremotos de Venezuela

Qué es la escala Ritcher y cómo se utiliza para medir la magnitud de los terremotos como los que han sacudido Venezuela

Testimonios terremoto Venezuela.
Terremoto Venezuela

Los desgarradores testimonios en Venezuela tras los terremotos: "Cuando bajamos el escenario era de película de terror"

Tareas de rescate
VENEZUELA

Las labores de rescate en Venezuela tras los devastadores terremotos, streaming en directo

Antena 3 Noticias
Rescate

IMPACTANTES IMÁGENES: Rescatan a un joven superviviente tras los dos terremotos que han azotado Venezuela

Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros.

Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump vuelve a la carga contra España: "Es terrible, no quiere pagar nada"

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a acordarse de España y no precisamente para bien. En una nueva reunión con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, Donald Trump arremetía nuevamente contra varios aliados europeos, reservando el más duro contra España.

Antena 3 Noticias

Las escenas de terror y caos tras los terremotos en Venezuela: derrumbes, evacuaciones y pánico en las calles

Imagen del apartamento donde encontraron el cuerpo de la influencer

Encuentran en una maleta situada en un apartamento el cadáver de la influencer Natalia Villalba

Imagen del hombre que insultó a Trump durante el mitin

Recibido al grito de "pedófilo": así ha sido el mitin de Trump en una fábrica de camiones en Pensilvania

Publicidad