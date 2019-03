Cinco hombres fueron detenidos hoy en unlocal del centro de Londres en relación con una posible amenaza terrorista contra el papa Benedicto XVI durante su visita al Reino Unido, confirmó la Policía británica. Según las fuerzas del orden, los cinco fueron arrestados estamañana por el Unidad Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres en virtud de la Ley Antiterrorista del año 2000 y están siendo interrogados en una comisaría de esta capital.

De acuerdo con la emisora británica BBC, no se cree que tramaran un atentado masivo. La Policía no ha modificado las medidas de seguridad de la visitapapal ni el itinerario del Pontífice. Los cinco -de 26, 27, 36, 40 y 50 años- fueron arrestados bajo la sospecha de la comisión, preparación e instigación de actos terroristas, según la fuente. La Policía registra hoy el local donde los hombres fueron detenidos y también viviendas en el norte y el este de la capital británica, pero de momento no se han hallado artefactos explosivos.

"Los arrestos de hoy fueron en respuesta a información recibida por la Policía. Después de una investigación inicial por parte de los detectives, se tomó la decisión de arrestar a los cinco hombres", añadió el portavoz policial. "Tras los arrestos de hoy, los planes de la Policía (en materia de seguridad) para la visita papal han sido revisados y estamos satisfechos de que el actual plan policial es aún el apropiado",dijo.

"El itinerario no ha sido modificado. No hay cambios en el nivel de amenaza del Reino Unido", puntualizó. El Papa llegó ayer a Escocia para iniciar una visita de cuatro días al Reino Unido, la primera de Estado de un Pontífice a este país desde que Enrique VIII rompiera con Roma en 1534. El anterior viaje de un Papa a este país fue el que hizo su predecesor, Juan Pablo II, en 1982, aunque fue entonces una visita pastoral y no de Estado. El punto culminante de su viaje tendrá lugar el domingo en Birmingham (centro de Inglaterra), donde el Papa beatificará al cardenal John Henry Newman, intelectual convertido desde el anglicanismo.

El portavoz del Papa, Federico Lombardi, dijo que tienen "plena confianza" en la policía británica y que el programa de la visita de Benedicto XVI no será modificado. "Tenemos plena confianza en la policía, que ha tomado las precauciones debidas, la situación no es peligrosa y no es necesario cambiar el programa del Papa", informó Lombardi a los periodistas que acompañan al Pontífice en este viaje de cuatro días. Lombardi agregó que más peligrosa era la situación en Sarajevo en1997 y Juan Pablo II viajó a la ciudad balcánica.