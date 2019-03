Un científico español, al frente de la iniciativa financiada por Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha promovido la financiación de una investigación para estudiar el cerebro humano, llamada 'Brain', y tratar y curar enfermedades como el Alzheimer. Para ello, la Casa Blanca va a destinar unos 77 millones de euros, 100 millones de dólares, del presupuesto de 2014.

"Esta iniciativa acelerará el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que permitan a los investigadores producir imágenes dinámicas del cerebro que muestren cómo las células individuales del cerebro y los complejos circuitos neuronales interactúan con la velocidad del pensamiento", ha señalado la Administración.



De hecho, ha proseguido, estas tecnologías abrirán "nuevas puertas" para explorar los registros cerebrales, los procesos, el uso, el almacenaje y la recuperación de la información y, además, "arrojará luz" sobre la "compleja" relación entre la función del cerebro y el comportamiento.

El investigador español Rafael Yuste, uno de los inspiradores de la iniciativa de investigación neurológica consideró que es "un momento histórico" para la ciencia. "Es un momento histórico en el sentido de que la Humanidad empieza a darse cuenta de que tenemos que entender cómo funciona el cerebro. No podemos seguir con esta ignorancia sobre los circuitos cerebrales", afirmó Yuste en una entrevista con Efe tras regresar de Washington. Las enfermedades cerebrales "son una lacra", y a diferencia de otros males "el problema es que no entendemos el cerebro, entonces no podemos curarlas", resaltó este profesor de ciencias biológicas y neurociencias de la Universidad de Columbia (Nueva York).