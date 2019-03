César Fernández: "Se espera que vuelvan otra vez a la carga"

El misionero ha dicho que el balance podría estar entre los 40.000 ó 50.000 muertos aunque no hay cifras oficiales. Las fuerzas de Ouattara -el presidente electo- creían que la toma de Abiyán sería "un paseo triunfal" pero no ha sido así, tal y como ha explicado César Fernández que ha confirmado la presencia de soldados franceses, que por algunos es negativa. Según el testimonio del misionero, las fuerzas están muy igualadas y la población no se decanta porque tiene miedo.