Cascada de dimisiones en Yemen tras la muerte de decenas de manifestantes

Desafiando a las autoridades, la oposición decidió seguir con su "revolución pacífica" en el empobrecido país de la península arábiga, un aliado de EEUU en la lucha contra Al Qaeda. Los militares establecieron varios 'checkpoints' para comprobar que los ciudadanos no lleven armas.



Nasr Taha Mustafa, jefe de la agencia estatal de noticias y uno de los más prominentes miembros del partido en el poder, anunció su renuncia al cargo después de que varios francotiradores vestidos de civil mataran al menos a al menos 42 manifestantes el viernes disparando desde los tejados de la capital. También dimitió este sábado Mohamed Saleh Qará, del mismo partido, mientras que un día antes renunció a su cargo el ministro de Turismo, Nabil al Faquih.



La protesta callejera del viernes, llamada 'Día de la dignidad', exigía la renuncia del presidente, Ali Abdulá Saleh, que aseguró que la policía fue atacada por matones infiltrados entre los manifestantes cerca de la Universidad de Saná. Decenas de miles de manifestantes antigubernamentales seguían congregados este sábado en el Plaza Tahrir de la capital.



Además de decretar el "estado de emergencia", Saleh anunció la creación de una comisión para investigar las muertes en Saná, Taiz y Hudeidah, y prometió ayudas a los familiares de las víctimas, a los que expresó su pesar por lo ocurrido. Expertos legales alegaron sin embargo que el estado de emergencia no es constitucional, ya que esta medida no está contemplada en la legislación de Yemen.